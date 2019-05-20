Фермер приказал убить 10 спецназовцев

Фермера из Донецкой области Николая Бутрименко не признали виновным в причастности к расстрелу украинских спецназовцев. Бойцов в начале Антитеррористической операции на Донбассе убили в его ангаре. Куйбышевский районный суд Запорожской области дал ему восемь лет тюрьмы только за финансирование терроризма.

29 июля 2014 года 19 бойцов 3-го полка спецназначения разыскивали в районе села Латышево Шахтерского района Донецкой области пилота украинского самолета Су-25, который сбили пророссийские силы.

Фермер Николай Бутрименко из села Дмитровка приветливо встретил военных и предложил им переночевать в ангаре его фермы. Сообщил об этом террористам. Те прибыли на место на БТРах и БМП. Боевики расстреляли ангар из пулеметов. 10 украинских бойцов погибли на месте, пятеро попали в плен, остальные спаслись. Пленником стал пилот Юрий Шевцов.

Бутрименко издевался над пленными, согласно их показаниям. В частности, бил их палкой, по некоторым данным. Фермер продолжал ездить в Украину за пенсией. В июне 2016 года украинские спецназовцы задержали его в "серой зоне", у блокпоста контрольно-пропускного пункта "Марьинка".

Суд признал виновным Николая Бутрименко в финансировании терроризма. В убийстве спецназовцев судья стала на сторону обвиняемого.

— За террористический акт Бутрименко оправдали в связи с тем, что органом обвинения в суде не доказано участие обвиняемого в совершении террористического акта. До вступления приговора в законную силу он будет оставаться под стражей, — отметили в суде.

По "закону Савченко" — предусматривает день, проведенный в следственном изоляторе, за два дня заключения, Бутрименко зачли срок пребывания в СИЗО в срок наказания. Несмотря на то, что он под стражей с 1 июля 2016 года, подсудимый уже отбыл шесть лет заключения. Может выйти на свободу через год.

После оглашения приговора военные из 3-го отдельного полка специального назначения им. князя Святослава Храброго пообещали наказать Бутрименко самостоятельно, если приговор не пересмотрят.