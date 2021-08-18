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четверг, 19 августа 2021 00:00

"Ежедневно у нас почти 10 тысяч новых больных"

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- В августе и сентябре эпидемиологическая ситуация сильно не изменится. Пик вспышки коронавируса ожидаем в октябре-ноябре. Идем по сценарию 2020 года, - говорит главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, 36 лет.

В Украине с конца июля увеличивается количество новых ковидных больных. Ежесуточно в среднем фиксируют по меньшей мере тысячу инфицированных. Больше всего - в столице и Киевской, Одесской и Харьковской областях.

- Количество случаев смело можно умножать на 10. На самом деле, у нас ежедневно почти 10 тысяч новых инфицированных, - говорит львовский врач 41-летний Тарас Жиравецкий. - Не все так плохо. Суточное количество больных почти такое же, как сейчас в Израиле. А у него в пять раз меньше население. Так что у нас вирус распространяется медленнее.

Вакцинированные тоже могут заболеть, добавляет Жиравецкий:

- Вакцинация не уберегает от этого, но помогает уменьшить вероятность тяжелого течения болезни. В стационары сейчас попадают те, кто еще не болел ковид. Это означает, что частично коллективный иммунитет уже есть.

- Нагрузка на систему здравоохранения сейчас контролируемая. На 12 августа у нас было занято 7 процентов коек, выделенных для госпитализации инфицированных, - говорит Игорь Кузин. - Реанимационные места загружены на 13 процентов. Все больницы, которые определены для лечения ковид, полностью обеспечены кислородом.

До конца года Министерство здравоохранения планирует вакцинировать от коронавируса половину украинцев. На 18 августа первой дозой вакцинировали более 4,7 млн человек, второй - более 2,7 млн.

В части городов людей начали мотивировать к прививке. В Киеве за укол раздают билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, в Ивано-Франковске учителям, которые полностью вакцинируются к началу учебного года, будут давать премии.

- Обучение в школах начнется в обычном режиме. Потому что несмотря на новые штаммы, в начале учебного года еще тепло и нет сопутствующих заболеваний, - говорит министр образования и науки Сергей Шкарлет, 48 лет. - Если в дальнейшем регион будет попадать в желтую, оранжевую или красную зоны - полноценно продолжать работать будут только учреждения, где вакцинировано минимум 80 процентов работников. В противном случае будет организовано дистанционное или смешанное преподавание.

К середине сентября в Украине вакцинировались около 35 процентов педагогов. Больше всего - на Киевщине, Житомирщине и Львовщине.

Для лучшей защиты от новых штаммов коронавируса людям нужно вводить третью дозу вакцины, говорят в американской фармацевтической компании "Пфайзер".

В Украине решение о дополнительном уколе могут принять, если его эффективность докажут научные исследования. Продлятся до конца августа.

- Сейчас в Украине нет логики об этом задумываться, - говорит иммунолог Борис Донской, 42 года. - Сначала хорошо было бы полностью провакцинировать половину населения двумя дозами. О третьей можно подумать через год. У пожилых людей ответ иммунной системы на введение препаратов не такой агрессивный, как у молодежи. Поэтому третья доза могла бы усилить защиту. Сейчас это все изучают.

Автор: Анна ОРЕЛ
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