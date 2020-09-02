Ежедневно будут выявлять до трех тысяч больных коронавирусом

В конце сентября в Украине ежедневно будут фиксировать около 3 тыс. новых больных коронавирусом, прогнозируют в правительстве.

- Такое количество предусматриваем в конце первого месяца осени или начале октября, — говорит премьер-министр Денис Шмыгаль, 44 года. — Такое повышение приведет к заполняемости больниц на 80 процентов.

До местных выборов, 25 октября, в стране может быть почти 360 тыс. случаев заражения.

— Это по пессимистическому сценарию, но мы должны подготовиться, — говорит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, 57 лет. — Не можем допустить, чтобы эпидемическая ситуация вышла из-под контроля во время выборов. Необходимо обеспечить соблюдение на участках правил карантина - социальной дистанции, масочного режима.

Всплеск заболеваемости вызывают массовые мероприятия, которые украинцы начали чаще организовывать, рассказывает главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, 40 лет:

- Это дни рождения, свадьбы или праздники, когда в определенное село съезжаются немало людей. Там может быть кто-то заражен и потом идет цепочка передачи болезни.

На 2 сентября в Украине инфекцию подтвердили у 125 798 человек. Вылечились 58 817 человек, умерли — 2656. Больше всего заболевших во Львовской области и Киеве — 14 703 и 13 546.