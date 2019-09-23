"Если Западу будет выгодно - продаст Украину"

"Для меня окончание войны и возвращение наших пленных - приоритетная задача. Мы должны обсудить все пункты Минских договоренностей", - сказал 12 сентября президент 41-летний Владимир Зеленский. Ожидает, что к концу сентября состоится встреча в нормандском формате - с лидерами Германии, Франции и России.

- Процесс перезапустился, - говорит 35-летний Энрике Менендес, директор аналитического центра "Донбасский институт региональной политики". - Предыдущая власть дискредитировала идею компромисса. Как говорит министр иностранных дел Вадим Пристайко, надо минимум полгода, чтобы процесс по Донбассу начал движение в нужном направлении.

- Каким должно быть этот движение?

- Минские соглашения - единственный документ, утвержденный Советом безопасности ООН. Он может урегулировать ситуацию.

- Роман Безсмертный предлагал выйти из "Минска" после того, как во время перемирия боевики убили четырех военных.

- В Украине преобладает точка зрения, что политическую составляющую "Минска" нельзя реализовать, пока не будут выполнены требования по безопасности. В то же время западные дипломаты считают, что залогом безопасности станут политические движения. Украине нельзя выходить из Минского процесса. На Западе это не поддержат.

- Есть выполнять условия по формуле Штайнмайера (министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предлагал провести на Донбассе выборы и закрепить в Конституции особый статус региона. - ГПУ)?

- Минские соглашения - общее направление. К ним нужно написать инструкцию, расширить каждый пункт. Формула Штайнмайера предусматривает, что сначала - особый статус и выборы, затем - контроль над границей. Есть еще план французского дипломата Пьера Мореля. Он предлагает сначала разработать закон для проведения выборов на оккупированной территории. Потом - транзитный период, затем выборы по общеукраинскому законодательству.

Предлагали еще ввести институт переходных администраций. То есть ввести на оккупированные территории полицейскую миссию ООН, создать органы управления, в которые войдут представители международных организаций. Так было в Сербии и Хорватии. Это - еще один механизм имплементации Минских соглашений, предусматривающий, что функции административного управления частично сформируют с участием нынешних работников ЛДНР. В местном Пенсионном фонде работают люди из Донецка, а не ФСБшники. Почему не можем позволить им работать в переходной администрации?

- Легализовав контролируемые Россией так называемые республики мы будем вынуждены отказаться от движения в НАТО и ЕС.

- Украина может пойти по пути Финляндии. Она - сосед России, но не является членом НАТО. Внешнеполитические союзы - это право центральной власти. Ни одна автономия мира не принимает решения о внешнем курсе страны. Выполнение Минских соглашений не даст автономиям право выбирать - курс на ЕС или Россию.

- Чем выборы в ОРДЛО без вывода войск отличаться от так называемого референдума 11 мая 2014 года?

- Это был незаконный референдум. А это - путь перехода от нынешнего состояния в правовое поле. Не стоит бояться изменений в Конституцию. У нас каждая власть ее меняет.

- К подобному сценарию Украину склоняют Франция и Германия.

- Европа держится на взаимных уступках. Если предложенный ею вариант нам не подходит, должны дать альтернативу. Но за пять лет Украина ничего не предложила. Россия для них выглядит убедительнее. К тому же имеют внутреннее давление своих граждан, страдающих от санкций. Если Западу будет выгодно - продаст Украину.

- В таком случае Россия избежит ответственности за агрессию. Все сведется к плоскости внутреннего конфликта, как хочет Путин?

- Никто в мире не считает войну на Донбассе украинско-российской. Документы ООН гласят, что у нас - гражданский конфликт. Премьер Британии Борис Джонсон в недавнем выступлении назвал войну в Украине гражданской.

- Как реализовать Минские соглашения?

- В Минской группе должны быть представители не "республик", а всего Донбасса. Надо создать новые институты, министерство реинтеграции Донбасса, ввести должность представителя президента по Донбассу, восстановить облсоветы в восточных областях, провести территориально-административную реформу. Оккупированные территории пять лет варятся в собственном соку. Рациональнее было бы объединить две области и сделать автономную территорию Донбасс, а не предоставлять автономию отдельным районам.

- Об этом автономном Донбассе постоянно говорит Виктор Медведчук.

- Если дать автономию так называемым "республикам" - там будет анклав. Но если дать автономию всему Донбассу - проукраинское населения разбавит пророссийское. Можно будет провести мягкую реинтеграцию.

- В ОРДЛО эту автономию видят, как возможность объединения с Россией. Какие выгоды для Украины?

- Прекращение войны и средства на восстановление. Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик предлагал создать международный фонд. Россия выведет войска, но она хочет гарантии.

У Украины есть несколько вариантов. Первый - можно вечно воевать. Второй - навсегда отказаться от этих территорий. Третий - вернуть туда украинскую власть, согласившись, что среди нее будут и бывшие боевики. Среди депутатов так называемой ДНР сейчас и донецкий хирург Эмиль Фисталь, и бывший народный депутат Александр Бобков.

- После смешивания украинского Донбасса с боевиками люди не поубивают друг друга?

- Международный опыт гласит, что могут сосуществовать люди, которые воевали друг с другом. На самом деле на Донбассе воюют всего 30 тысяч. Во-вторых, там будет полицейская миссия. Уже сейчас НАТО готовит украинских военных к этой ситуации, учат взаимодействовать с сепаратистским населением.

- Депутатские мандаты получат люди, которым Путин дал российские паспорта. А российский бизнес Сергея Курченко, который контролирует украинские предприятия, получит налоговые преференции?

- Предприятия вернут Украине. И гривна вернется на неподконтрольные территории. А налоговые льготы нужны, чтобы было за что восстановить Донбасс - иначе туда не пойдут инвестиции. В Украине много людей имеют двойное гражданство. Таких давно надо лишить возможности претендовать на государственные должности.

- Украине нужно простить боевиков, стрелявших в украинских воинов? Это повлечет социальный взрыв.

- Боевики Северной Ирландии тоже получили амнистию. Есть пример Гаагского трибунала над военными преступниками Югославии - их сдала сама же Хорватия. Есть правосудия переходного периода, которые наказывают преступников, под какими бы флагами они не воевали.

Ключевая задача сейчас - перевести военный конфликт в политический. Постоянная война не дает Украине развиваться, падает уровень инвестиций. Если за 10 лет экономическая ситуация не улучшится, то ячейки сепаратизма возникнут в Харькове и Херсоне. Это показывают исследования аналитического центра Республиканской партии США. Если Украина выполнит Минские соглашения и получит автономный регион - как Испания имеет Каталонию - ничего плохого не случится.

Из Донецка выехал в 2016 году

Энрике Менендес - испанец по происхождению, родился в Артемовске (сейчас - Бахмут). В Донецк переехал в 2001 году.

До войны был владельцем рекламного агентства. С началом боевых действий основал организацию "Ответственные граждане", которая предоставляла гуманитарную помощь жителям оккупированных территорий. В 2016 году организацию запретили в ДНР и Менендесу пришлось покинуть Донецк.

Ведет свой блог в интернете. Участвует в телепрограммах в Украине и России, отстаивает необходимость мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Создал аналитический центр "Донбасский институт региональной политики". Имеет дочь 12 лет.