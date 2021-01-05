Электроэнергия подорожала впервые за четыре года

28 декабря правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения. Она составляла 90 коп. за первые 100 кВт / ч. С января будем платить по единому тарифу - 1,68 грн.

- Последнее подорожание электроэнергии было в апреле 2017 года. То есть четыре года не меняли тарифы, - говорит эксперт по энергетике 40-летний Юрий Корольчук. - В них заложена преимущественно стоимость ресурса - угля, ядерного топлива. Кроме этого, есть расходы на амортизацию, в которых нуждаются атомные, тепловые, гидроэлектростанции. Выросла стоимость горюче-смазочных материалов, бензина, дизеля. В 2017-2019 годах повышали зарплаты. Поэтому должны были подтягивать тарифы.

Подорожание электричества хотели запустить еще два года тому назад. В прошлом году обещали поднять с апреля, но начался коронавирус. В декабре приняли решение. Но сделали это спонтанно. Надо было предупредить украинцев минимум за три месяца. И не посередине отопительного сезона.

Подорожание больше всего задело людей, которые пользуются электрообогревом. Они до 3 тысяч "киловатт" оплачивали по 90 копеек. Сейчас эту норму отменили. Будут платить по 1,68.

Льготным тарифом по 90 копеек до 100 киловатт пользовалась где-то треть населения. Эти люди не имеют электрического чайника, микроволновки, кондиционера. Только телевизор, лампочки и зарядку на мобильный телефон.

Из нынешних 1,68 гривен - 1,65 это стоимость транспортировки. То есть за саму электроэнергию население платит 3 копейки. Даже такая цена не учитывает стоимость производства.

Цена на электроэнергию в Украине остается самой низкой в ​​Европе. После нас идет Болгария - 4,2 гривны. Тариф 1,68 гривны будет действовать до 31 марта. Затем его пересмотрят. Может, снова сделают несколько. Но стоимость электроэнергии будет расти.

Населению придется пересмотреть расходы, ограничивать их. Части государство будет давать субсидию. Где брать деньги - открытый вопрос. Средства бюджета предусмотрены на другие расходы. Расходы придется пересматривать.

Следующая проблема - долги населения. Минрегион ориентировался на цифру 90 миллиардов гривен всех долгов за коммунальные услуги. Но после повышения цены на электроэнергию, называли цифру 110-120 миллиардов. Не все получают субсидию. Люди не смогут платить. Поэтому вместе с тарифами должен расти уровень достатка.

На цену товаров и услуг не повлияет отмена льготного тарифа. Электроэнергию население использует для бытовых нужд, а не для производства. На стоимости товаров сказывается рост цены для промышленности.

Распространено мнение, что дома можно экономить на электроэнергии с помощью двухзонного счетчика. Это преувеличение. Да, с 23:00 до 7:00 стоимость вдвое ниже. Двухзонный счетчик выгоден тем, кто использует электроотопление. Можно включать ночью стиральную, посудомоечную машину, бойлер. Но больше в это время ничего не используешь. Экономия будет незначительна.