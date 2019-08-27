Экс-мэр Варшавы стал украинским чиновником

С 12 октября бывший мэр польской Варшавы 72-летний Марцин Свенцицки будет работать бизнес-омбудсменом Украины. Защищать интересы бизнеса перед украинскими и зарубежными органами власти. Соответствующее распоряжение принял Кабинет Министров.

- После нескольких интервью и проб меня представили наблюдательному совету омбудсмена, который единогласно принял решение и направил мою кандидатуру на утверждение в Кабинет Министров Украины, - говорит Марцин Свенцицки. - Доволен новым вызовом. Попробую добавить личный вклад в благосостояние Украины.

Марцин Свенцицки ранее работал министром международных экономических отношений в правительстве Польши. С 1994 по 1999 год был мэром Варшавы. Известен проукраинской позицией в Европе. Поддерживает украинских политических заключенных и осуждает агрессию России.

Институт бизнес-омбудсмена создали в Украине после Революции достоинства пять лет назад. Первым омбудсменом является бывший комиссар ЕС и бывший министр финансов Литвы Альгирдас Шемета, 57 лет. Выступает инструментом решения конфликтов и споров между властью и бизнесом, посредником между государством и бизнес-средой.