Дзидзьо дали звание заслуженного артиста

 
Ексклюзивы
1/5
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 558
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1422
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2673
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1863
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 315
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 468
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2007
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 675
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Фото
Все фото
2
2
3
4
6
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 468
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 675
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5373
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3213
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6741
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1206
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
четверг, 27 августа 2020 07:11

Дзидзьо дали звание заслуженного артиста

  Комментировать
 

- Сегодня утро действительно доброе. 29 дней, как на Востоке Украины нет боевых потерь, — говорит во время выступления на Софийской площади в Киеве 24 августа президент Украины Владимир Зеленский, 42 года. — И сегодня, в 29-ю годовщину Независимости, мы просим Бога — пусть дни тишины станут месяцами. Месяцы - годами.

К празднику соорудили сине-желтую сцену в форме карты Украины. Президент вручает государственные награды военным, работникам Министерства внутренних дел. Шоумену Михаилу Хоме, выступающему под сценическим именем Дзидзьо, дает звание заслуженного артиста Украины. Тот исполнил на торжественных мероприятиях государственный гимн.

— Это высший пилотаж, - Зеленский жмет певцу руку.

В концерте выступают более 20 украинских исполнителей. Дмитрий Монатик, Олег Винник, участвовавший в совместном проекте с российскими артистами, Джамала, Нина Матвиенко, Потап, он в 2014 году давал концерт в РФ и благодарил россиян за поддержку со спущенными штанами. Также пели Тарас Тополя из группы "Антитела", дуэт "Время и стекло", который давал после оккупации Крыма концерты в России, Верка Сердючка.

Исполняют фрагменты из популярных песен. Президент пританцовывал в такт музыке и тихо подпевал.

Группы "Бумбокс", "Океан Эльзы" и "Тартак" заявили, что не давали разрешений на использование своих песен, прозвучавших на концерте.

Бывший лидер группы "Тартак" Саша Положинский отказался от ордена "За заслуги".

— Этой награды заслуживают люди, которые безосновательно сидят в тюрьме по делу Шеремета, — сказал он в видеообращении к президенту Зеленскому.

Автор: Владимир МУКАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дзидзьо дали звание заслуженного артиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

Книгу рекордов Гиннеса придумали братья-вундеркинды

Самое читаемое
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 15426
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 14103
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 11097
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 10764
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток Просмотров: 9405
Украина
Марш защитников длился четыре часа
Марш защитников длился четыре часа Просмотров: 18
"Мы не хотим никому повиноваться — но часто не хотим никого слушать"
"Мы не хотим никому повиноваться — но часто не хотим никого слушать"
Андрей Пальчевский почтил память воинов, погибших за Украину
Андрей Пальчевский почтил память воинов, погибших за Украину Просмотров: 18
"Людям все безразлично - главное заработать на еду"
"Людям все безразлично - главное заработать на еду" Просмотров: 135
Комбинат Сергея Иващенко раздаст квартиры обманутым вкладчикам долгостроя
Комбинат Сергея Иващенко раздаст квартиры обманутым вкладчикам долгостроя Просмотров: 9
Больше всего комментируют
6
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
6
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
3
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
3
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
3
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
Голосов: 3280
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua