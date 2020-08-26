Дзидзьо дали звание заслуженного артиста

- Сегодня утро действительно доброе. 29 дней, как на Востоке Украины нет боевых потерь, — говорит во время выступления на Софийской площади в Киеве 24 августа президент Украины Владимир Зеленский, 42 года. — И сегодня, в 29-ю годовщину Независимости, мы просим Бога — пусть дни тишины станут месяцами. Месяцы - годами.

К празднику соорудили сине-желтую сцену в форме карты Украины. Президент вручает государственные награды военным, работникам Министерства внутренних дел. Шоумену Михаилу Хоме, выступающему под сценическим именем Дзидзьо, дает звание заслуженного артиста Украины. Тот исполнил на торжественных мероприятиях государственный гимн.

— Это высший пилотаж, - Зеленский жмет певцу руку.

В концерте выступают более 20 украинских исполнителей. Дмитрий Монатик, Олег Винник, участвовавший в совместном проекте с российскими артистами, Джамала, Нина Матвиенко, Потап, он в 2014 году давал концерт в РФ и благодарил россиян за поддержку со спущенными штанами. Также пели Тарас Тополя из группы "Антитела", дуэт "Время и стекло", который давал после оккупации Крыма концерты в России, Верка Сердючка.

Исполняют фрагменты из популярных песен. Президент пританцовывал в такт музыке и тихо подпевал.

Группы "Бумбокс", "Океан Эльзы" и "Тартак" заявили, что не давали разрешений на использование своих песен, прозвучавших на концерте.

Бывший лидер группы "Тартак" Саша Положинский отказался от ордена "За заслуги".

— Этой награды заслуживают люди, которые безосновательно сидят в тюрьме по делу Шеремета, — сказал он в видеообращении к президенту Зеленскому.