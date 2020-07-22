Дончан не приглашают на работу в Крыму

— На Донбассе сезонная работа была всегда, даже во время острой фазы войны. Карантин уничтожил все, — говорит житель Луганска Валерий Потопов, 44 года. В регионе в пять раз уменьшилось количество вакансий.

По данным центра занятости боевиков, в конце марта более 13 тысяч человек в отдельных районах Донецкой области получили статус безработного. Из российского бюджета им ежемесячно выплачивали по 3 тыс. руб помощи — 1,1 тыс. грн.

Летом на оккупированных территориях больше всего ищут охранников, кассиров, уборщиков, грузчиков. Предлагают до 10 тыс. руб. — 3,9 тыс. грн. Сезонным работникам готовы платить до 5 тыс. руб — 1,95 тыс. грн.

До войны люди могли найти сезонную работу торговцами напитков и еды в парках. За это платили по 200 грн в день. На сборе урожая фермеры давали 300-400 грн в день.

— Во время войны базы отдыха на реке Кальмиус и Северский Донец закрылись, или их заняли военные. Сады уничтожили, — говорит Валерий Потопов. — Работа, если и есть, то в Седово (село на берегу Азовского моря. — ГПУ). Там курорт частично работает.

В Седово въезд возможен только по спискам, принимают только лояльных к боевикам людей. Нам из Луганска там ничего не светит. Едем на работу в Россию. Я собираюсь ехать на стройку в Москву.

В прошлом году жители оккупированного Донбасса ездили на сезонные заработки в аннексированный Крым. В этом году границы закрыли из-за карантина, выехать сложно.

— В Крыму туристов почти нет. А значит, и люди со стороны на работу не нужны. Местные работают. Война за туриста идет не на шутку, — рассказывает 25-летний Владимир из оккупированного Донецка.

Два года он работал в ресторане на набережной Коктебеля. За два летних месяца заработал 60 тыс. руб — 24 тыс. грн. В этом году его не пригласили.

— Чтобы такие деньги заработать в Донецке, нужно работать пять-шесть месяцев. Работы постоянной нет. Люди держатся там, где платят по 12 тысяч рублей (4,5 тыс. грн. — ГПУ), — продолжает. — Звонил владельцу ресторана. Он сказал, что в этом году второй зал не откроет.

Популярность набирает работа в интернете на российские фирмы. Россиянам выгодно платить меньше дончанам, чем местным.

— Но такие подработки не для всех — нужно понимать, как работает интернет, что востребовано, а что нет, — добавляет Владимир. — Можно продавать товары или писать тексты для сайтов на заказ. Программисты Донбасса работают на компании по всему миру. Не афишируют, что сидят в оккупированной зоне.