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четверг, 29 апреля 2021 00:21

Донбассцы бегут из оккупации

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С 2014 года из оккупированной Россией части Донецкой и Луганской областей выезжает население. В первый год эмигрировали активнее всего, в следующие интенсивность потока спала, с 2018-го снова возросла.

В 2014 году на территориях, захваченных путинскими бандитами, проживали 4 млн человек. За семь лет в свободную Украину выехали 1,4 млн, в Россию и другие страны бывшего Советского Союза — 600 тыс. человек, часть эмигрировала в Европу и США. Всего регион покинули 2,8 млн человек, говорят в Министерстве оккупированных территорий. Точных цифр не имеют.

— Выезжает все молодое население, — говорит Богдан Владимирович, переселенец из Донецка. - Молодежи там нечего делать. Чтобы жить, нужны деньги. А работы нет. Еще и на войну могут забрать. Убегают все, при малейшей возможности. Вывозят родителей, родственников. Главное - собрать средства на переезд. Россия выплачивает подъемные иммигрантам. Небольшая сумма, но на первое время хватает.

С начала пандемии коронавируса уехать из оккупации почти невозможно. Боевики перекрывают контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной.

- Открывают максимум два раза в неделю, — говорит 24-летняя Светлана из Донецка. - В Украину выпускают только тех, кто имеет здесь прописку. Обратно впускают по спискам. Хочешь вернуться в Донецк — должен подать документы в их "штаб", получить разрешение. Можно ждать месяцами и получить отказ.

С 2019 года РФ раздает жителям оккупированных территорий свои паспорта — каждый день почти 1,5 тыс. Преимущественно — принудительно или добровольно-принудительно.

Без документа лишают большей части прав. Паспорта России получили 639 тыс. жителей оккупированного Донбасса. Такие данные публикует Министерство внутренних дел РФ по Ростовской области на февраль 2021 года.

Путинские военные наемники придумали свой "паспорт". Называют его "паспортом республики". Уверяют, что раздали почти 700 тыс.

- Адекватные люди не спешат получать этот так называемый паспорт, потому что боевики требуют сдать украинский. Все понимают, что без него мы — не люди, — рассказывает Богдан Владимирович. — С украинским можно выехать в любую страну мира, а с "паспортом ДНР" одна дорога — в Россию. И то не дальше Ростовской области.

Боевики приглашают на оккупированный Донбасс жителей свободной Украины.

Убеждают, что таким быстро предоставят паспорт России и льготы на коммунальные услуги в течение года.

Автор: Руслан ГРИШКО
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