"До последнего дня мстил за смерть "Ведьмы"

Публикуем поименный список погибших в мае защитников Украины. Нам известно о смерти 12 бойцов, восемь - боевые потери. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших в бою было 24 года, самому старшему - 51.

Наиболее острой ситуация была в течение 7-8 мая, тогда погибли двое военнослужащих, семь - получили ранения.

7 мая было больше всего обстрелов - 25. За месяц ранения получили 43 защитника Украины. 5-6, 13, 15, 25-27, 29 мая обошлось без раненых, по данным штаба Операции объединенных сил. Российские оккупационные войска 384 раза обстреливали украинские позиции.

Боевые

1 мая

Денис "Дед" Козьма, 31 год, из села Приозерное Килийского района Одесской области. Пропал 1 мая во время боя в районе оккупированного Докучаевска.

"Дед" служил в 137-м батальоне 35-й бригады морской пехоты. Ушел на фронт добровольцем в августе 2014 года. Осенью 2015-го подписал контракт на службу в морской пехоте. Сначала воевал во 2-й роте, затем - в разведывательном взводе. Награжден нагрудным знаком министра обороны "За образцовую службу".

Дома остались мать, брат и малолетняя дочь.

6 мая

Иван Сакаль, 24 года, из села Завадовка Турковского района Львовской области. Умер в областной клинической больнице Днипра после пяти дней комы. Получил пулевое ранение в том же бою, во время которого исчез "Дед".

Командир взвода разведки в 137-м батальоне 35-й бригады морской пехоты. Контракт на военную службу подписал в 2014-м, с тех пор воевал на Донбассе.

Занимался кросфитом. Был участником международных военных учений "Си Бриз", их организуют Украина и США.

- Мы разговаривали по телефону в тот день. Перекинулись несколькими словами, - рассказывает 29-летний Тарас Чмут, бывший командир морпеха. - А после Ваня сказал, что готовится к выходу. Предложил созвониться вечером, но не получилось.

Дома остались родители и младший брат-ветеран.

7 мая

Сергей "Скиф" Дрогин, 32 года, из Северодонецка Луганской области. Погиб в бою на наблюдательном посту вблизи поселка Пивденное Донецкой области. Был командиром отделения 2-й "афганской" штурмовой роты 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады. Воевал с 2015 года.

Дома остались мать и жена.

8 мая

Владимир Коваль, 51 год, из Хмельницкого. Погиб во время ночных обстрелов недалеко от Павлополя Волновахского района Донецкой области.

Командир отделения в 79-й десантно-штурмовой бригаде. До этого служил в 92-й механизированной бригаде. Владимира призвали на службу во время четвертой волны мобилизации в 2015 году. Тогда он уже не работал, был на пенсии - ранее служил в милиции.

- Володя всегда был спокойный и четко знал, почему пошел на войну, - говорит сержант Дмитрий Кришталь, 35 лет. - Через год, демобилизовавшись, хотел вернуться на фронт, но его не брали. Очевидно, все-таки нашел путь.

27-летняя дочь Коваля служит в Национальной гвардии. 10 мая должен был приехать к ней на свадьбу.

Дома осталась также жена.

14 мая

Антон "Питбуль" Безверхний, 25 лет, из Харькова. Погиб в результате попадания пули снайпера в шею на наблюдательном посту вблизи Новозвановки Попаснянского района Луганской области.

Служил гранатометчиками в 46-м батальоне специального назначения "Донбасс-Украина". Контракт подписал в 2018 году. После лечения от контузии вернулся на передовую.

За несколько часов до смерти Антон написал в "Фейсбуке": "дважды не умирают. Дважды не убьют. Погибнуть в бою - честь!"

Был земляком, напарником и близким другом Яны "Ведьмы" Червоной, которая погибла на этом же наблюдательном пункте 2 апреля. Он до последнего дня мстил оккупантам за смерти "Ведьмы".

В феврале этого года "Питбуля" наградили отличием руководителя Генштаба "За образцовость в военной службе".

Дома остались родители и брат.

16 мая

Василий Джус, 44 года, из поселка Букачевцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Погиб во время двустороннего боя вследствие минометного обстрела опорного пункта вблизи Водяного Волновахского района Донецкой области.

Прапорщик служил в 114-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Запад". В зону Операции объединенных сил был командирован в 79-ю десантно-штурмовую бригаду на должность наводчика в 2018 году. Служил в батальоне связи.

Дома остались мать и дочь.

22 мая

Роман Досяк, 48 лет, из села Лещины Жидачевского района Львовской области. Умер в госпитале в результате пулевого ранения головы. Получил его 18 мая под Крымским Новоайдарского района Луганской области.

Был помощником гранатометчика в 10-й горно-штурмовой бригаде. Контракт на военную службу подписал в сентябре прошлого года.

В последнюю минуту возле воина была мать Ольга Досяк.

- Он один из нашего села ушел воевать на фронт, - говорит Мария Бурбела, директор школы в Лещине. - Они живут во Львове, здесь живет мать Романа. Она воспитала троих детей. Дочь - в Италии. Брата Романа прошлым летом похоронила - произошел несчастный случай. Чтобы матери не было одиноко, Роман, невестка и внуки часто к ней наведывались.

Дома остались мать, жена, сын и дочь.

24 мая

Александр Пузиков, 33 года, из Никополя Днепропетровской области. Погиб при исполнении служебных обязанностей в районе проведения ООС в Донецкой области. Старшина, служил в 24-м батальоне "Айдар" 53-й механизированной бригады.

В мирной жизни в течение девяти лет служил в военной части в Днеипре. Был в составе украинского миротворческого контингента в Косово. После освобождения из армии работал водителем в пожарно-спасательной части. Во время войны вернулся на службу.

Остались жена и малолетний сын.

27 мая

Борис Степанченко, 34 года, из села Самойловка Александровского района Донецкой области. Погиб во время проверки минно-взрывных заграждений недалеко от Попасной Луганской области. Его группу саперов атаковал противник. Степанченко пропал без вести во время боя. Через 3 дня боевики передали тело воина украинской стороне.

Был сапером 54-й механизированной бригады. Контракт подписал в июле 2018 года.

Дома остались родители, жена и двое детей.

Небоевые

1 мая

Станислав "Славик" Аззы, 24 года, из села Палеевка Маловисковского района Кировоградской области. Погиб от взрыво-oскoлочной травмы на Луганщине, обстоятельства не уточнены.

Служил старшим водителем в минометной батарее 2-го батальона 54-й механизированной бригады. Два года отслужил в батальоне "Айдар". Новый контракт подписал в феврале 2018-го. Дома остались родители, брат и сестра.

2 мая

Сергей "Шерхан" Шершак, 54 года, из села Тынное Сарненского района Ривненской области. Умер вследствие отрыва тромба в районе проведения ООС.

Командир роты в 130-м разведывательном батальоне. Воевал в Афганистане. С началом войны в Донбассе пошел добровольцем в военкомат, но по возрасту на службу не взяли. Пробился в разведку в следующем году. Дома остались мать, сестра, жена, двое детей и внук.

6 мая

Виктор Бондаренко, 35 лет, жил в селе Раздольное Каховского района Херсонской области. Погиб в зоне ООС в результате несчастного случая, по предварительной информации.

Служил в 57-й мотопехотной бригаде им. Кошевого атамана Костя Гордиенко.

Дома остались родители и сын.

19 мая

Андрей Федоров, 39 лет, жил в поселке Соленое Днепропетровской области.

8 мая вблизи Авдеевки Донецкой области в результате отрыва тромба в легочной артерии упал и тяжело травмировал голову. В состоянии комы санавиацией доставили в областную клиническую больницу им. Ильи Мечникова.

Был младший сержант, командир отделения взвода материального обеспечения в 93-й механизированной бригаде "Холодный Яр". С 2014 служил по мобилизации, контракт на службу подписал в 2016-ом.

Остались жена и двое детей.

Погибли четыре офицера

Вертолет Ми-8 разбился 29 мая в 3 км от села Сестрятин Радивиловского района Ривненской области. Погиб командир 16-й отдельной авиационной бригады Игорь Мазепа, 40 лет, пилоты 25-летний Павел Дацюк и Владислав Попенко, 35 лет, борттехник 38-летний Василий Романюк.

Полковник Игорь Мазепа родом из города Броды. Он участник войны в Донбассе. За бои в июле 2014 года был награжден орденом Даниила Галицкого. Также из Бродов бортовой техник Василий Романюк.

Павел Дацюк из села Гаи Львовской области. Погиб на 40-й день по смерти своего отца, которого похоронил в апреле. Пилот Владислав Попенко - уроженец Винницы.