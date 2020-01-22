До 20 лет на срочную службу будут брать по желанию

Президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию с 18 до 27 лет. До этого на срочную службу брали мужчин, которым не меньше 20.

— И сейчас таких будут брать. 18 - и 19-летние смогут пойти служить по желанию. Министр обороны это объяснил, — говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев, 48 лет. — Возникла коллизия, когда Генеральный штаб говорит одно, а министр другое. Все из-за несогласованности позиций по реформированию и комплектации Вооруженных сил. Возможно, и из-за противодействия внутри армии, потому что гражданский человек возглавил министерство. Или это непутевая политика президента.

Его указ пошел в военкоматы. Там составляют списки призывников, присылают повестки. А потом юноша придет и скажет, что не будет служить до 20 лет. Будет прецедент, потому что призывник вольно или невольно подпадает под уголовную ответственность за уклонение от службы.

В армию мужчины должны идти по желанию, добавляет Снегирев:

— Если юноша после школы хочет учиться, то пусть учится. С высшим образованием срок службы меньше — не полтора года, а год. При прохождении же военной кафедры парень уже выйдет из вуза специалистом с военными знаниями.