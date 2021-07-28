Дмитрий Сивоконь боролся за жизнь 12 дней

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 1413
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 405
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 297
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 4248
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 558
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
2 Просмотров: 414
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1071
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2997
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 405
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
2
6
4
3
3
Андрей Гонар погиб в последний день службы
Андрей Гонар погиб в последний день службы
Российские наемники убили шестерых защитников
Российские наемники убили шестерых защитников
Четыре бойца погибли за три дня
Четыре бойца погибли за три дня
В позицию Александра Луцика попала ракета
В позицию Александра Луцика попала ракета
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
Интервью
1/5
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1233
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1638
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1206
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 378
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
четверг, 29 июля 2021 00:45

Дмитрий Сивоконь боролся за жизнь 12 дней

  Комментировать
 

24 июля в Харьковском госпитале умер старший лейтенант 39-летний Дмитрий Сивоконь из 57-й мотопехотной бригады. Получил ранения 13 июля.

Тогда российские наемники обстреляли позиции защитников Украины возле села Кринички Старобельского района Луганской области из 120-миллиметровых минометов и 152-миллиметровой артиллерии. Командир роты Андрей Беляев погиб, пятеро его соратников получили ранения. Дмитрию Сивоконю осколки посекли ноги, шею, застряли в легких. Возник пневмоторакс - закупорка легочной артерии. Чтобы не чувствовал боли, его погрузили в медикаментозный сон.

- Дмитрия сразу положили в реанимацию, - рассказывает волонтер Ярина Чаговец. - На следующее утро он пришел в себя, сам дышал. Потом стало хуже. Его подключили к аппарату дыхания, сделали несколько операций.

Дмитрий Сивоконь родом из города Скадовск на Херсонщине. С женой воспитывали дочерей - 2,5 и 9 лет. От первого брака имеет 13-летнего сына.

На войну ушел добровольцем в 2014-м. Проходил службу в должности главного сержанта взвода в спецподразделении военных сил правопорядка "Сармат". Получил офицерское звание младшего лейтенанта и перевелся в отдельный мотопехотный батальон "Кировоград", входящий в 57-ю бригаду им. Кошевого атамана Костя Гордиенко.

- Патриот и профессионал. Имел цепкий взгляд на несправедливость. Перевелся в Скадовск, когда родилась вторая дочь. Хотел больше времени проводить с детьми, - говорит Антон, 30 лет, боец ​​57-й бригады. - Мы думали, выздоровеет. Однако Бог решил забрать его в рай.

Автор: Руслан ГРИШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дмитрий Сивоконь боролся за жизнь 12 дней». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 9540
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8901
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 6003
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 5265
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 4860
Украина
Из многоэтажек хотят отселять без согласия всех жильцов
Из многоэтажек хотят отселять без согласия всех жильцов Просмотров: 54
За год перемирия на Донбассе погибли 60 украинских военных
За год перемирия на Донбассе погибли 60 украинских военных
Новая разновидность коронавируса в два раза более заразная
Новая разновидность коронавируса в два раза более заразная
Боевики расстреляли штаб батальона
Боевики расстреляли штаб батальона Просмотров: 9
По двум городам пронесся ураган
По двум городам пронесся ураган Просмотров: 252
Больше всего комментируют
14
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
6
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
4
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
Голосов: 98
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть