Дмитрий Сивоконь боролся за жизнь 12 дней

24 июля в Харьковском госпитале умер старший лейтенант 39-летний Дмитрий Сивоконь из 57-й мотопехотной бригады. Получил ранения 13 июля.

Тогда российские наемники обстреляли позиции защитников Украины возле села Кринички Старобельского района Луганской области из 120-миллиметровых минометов и 152-миллиметровой артиллерии. Командир роты Андрей Беляев погиб, пятеро его соратников получили ранения. Дмитрию Сивоконю осколки посекли ноги, шею, застряли в легких. Возник пневмоторакс - закупорка легочной артерии. Чтобы не чувствовал боли, его погрузили в медикаментозный сон.

- Дмитрия сразу положили в реанимацию, - рассказывает волонтер Ярина Чаговец. - На следующее утро он пришел в себя, сам дышал. Потом стало хуже. Его подключили к аппарату дыхания, сделали несколько операций.

Дмитрий Сивоконь родом из города Скадовск на Херсонщине. С женой воспитывали дочерей - 2,5 и 9 лет. От первого брака имеет 13-летнего сына.

На войну ушел добровольцем в 2014-м. Проходил службу в должности главного сержанта взвода в спецподразделении военных сил правопорядка "Сармат". Получил офицерское звание младшего лейтенанта и перевелся в отдельный мотопехотный батальон "Кировоград", входящий в 57-ю бригаду им. Кошевого атамана Костя Гордиенко.

- Патриот и профессионал. Имел цепкий взгляд на несправедливость. Перевелся в Скадовск, когда родилась вторая дочь. Хотел больше времени проводить с детьми, - говорит Антон, 30 лет, боец ​​57-й бригады. - Мы думали, выздоровеет. Однако Бог решил забрать его в рай.