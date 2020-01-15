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четверг, 16 января 2020 07:55

Девять человек обожглись кипятком в торгово-развлекательном центре

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Вечером 13 января в Киеве на ул. Антоновича возле станции метро Лыбедская прорвало трубу с горячей водой. Она подмыла асфальт. Образовалась яма шириной как четыре полосы движения. Торгово-развлекательный центр "Оушен Плаза" залило кипятком. Девять человек получили ожоги. Затопило магазины.

Аварийная бригада перекрыла воду, начала откачивать ее из подвала и первого этажа ТРЦ. 3 тыс. жителей окрестных домов переключили на другой источник тепла. Коммунальщики работали всю ночь. Движение транспорта ограничили.

Авария произошла из-за изношенности сетей. Хоть аварийными их не считали — летом прошли испытания. К аварии могли привести и допущенные нарушения при возведении "Оушен Плазы", заявил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев, 44 года.

— Надеемся, таких повреждений больше не будет. В июне эти теплосети проходили гидравлические испытания. Проблем не выявили. Но прорвавший трубопровод работает 33 года. При нормальных условиях срок его эксплуатации — 25 лет, — говорит он.

Во вторник 14 января в полдень "Оушен Плаза" оцеплен лентой. Охранники не пускают людей внутрь. Возле заведения стоят три машины аварийной службы.

— Приказали стоять здесь с ночи, чтобы никто не врезался в столбы, — рассказывает 71-летний Виктор Руденко, водитель "аварийки". — Когда только приехал, видел много машин "скорой" и полиции.

На улице видны две ямы диаметром 2 м и 3 м. Из них валит пар.

— Ничего удивительного, что труба прорвала. Ей много лет. Коммунальщики ночью заменят трубы, а утром засыплют яму, положат асфальт, — говорит 40-летний Александр Пилипишин, начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей Киевтеплоэнерго.

Заменят 23 м труб. Работают три бригады. Выкопали котлован. Из него краном достают две ржавые трубы. Новые лежат вдоль. В воздухе пахнет мокрой глиной и металлом, обработанным сваркой.

Аварийный участок оцепили. Но зеваки толкутся на краю ямы, чтобы ее сфотографировать. Полицейский поглядывает, как залепляют черной пленкой разбитую витрину кафе "Руккола".

— Через это окно вчера эвакуировали людей. Главный вход был заблокирован кипятком, — говорит охранник ТРЦ. - Нам запретили говорить о затоплении. Хотя мы спасали посетителей. Два охранника выносили людей на руках. У них ожоги первой и второй степеней.

Возле бокового входа в "Оушен Плаза" курят несколько десятков работников, обсуждают вчерашнее событие.

— В магазине откачивают остатки воды, уборщики вычищают грязь, — говорит 42-летняя Светлана Сумская, работник химчистки на первом этаже. — Это большие убытки. Намочилось много бытовой техники. Чьи-то товары были выставлены невысоко от пола.

— Главное для нас — оперативно справиться с ситуацией, — говорит по телефону Дарья Завадская, 33 года, коммерческий директор центра. — ТРЦ и арендаторы застрахованы. Хотя сумму ущерба оценить непросто.

Пострадавшим выплатят компенсацию после заключения комиссии.

В прошлом году Киевсовет выделил более 500 млн грн на обновление тепловых сетей и оборудования. Заменили 130 км теплотрасс.

Техногенно опасная инфраструктура должна финансироваться отдельно

В Киеве 80% теплосетей отработали срок эксплуатации и требуют замены, заявили в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго".

На ремонт изношенных магистралей нужны десятки миллиардов гривен, говорит первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 58-летний Алексей Кучеренко.

— Время, за которое можно заменить изношенные трубы, зависит только от наличия средств. А это огромные суммы. Они были бы, если бы городской совет правильно распоряжалась бюджетом. Меньше надо тратить на благоустройство парков и больше на развитие сети города. Киев разрушается. Такая ситуация не только в столице. Законодательство следует построить так, чтобы прежде всего отдельно финансировалась техногенно опасная инфраструктура.

Пострадавшие должны обязательно обратиться в КГГА или Киевтеплоэнерго. Пусть составляют страховые или медицинские акты, считают убытки и требуют компенсации. Это надо делать через суд.

Анна ОРЕЛ

Автор: Екатерина РОМАНЧУК, Ирина ШЕВЧЕНКО
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Дата
16
января

Студента оплакивала вся страна

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