Детский лагерь "Артек" превратили в военную базу

Оккупанты превратили крымский детский лагерь "Артек" в военную базу.

Сейчас территорию заведения охраняет Национальная гвардия России. Проход и проезд запрещен — нужно показать пропуск.

— У Росгвардии есть казармы в "Артеке". Ездят по лагерю на грузовиках, покрытых тентом, — рассказывает жительница поселка Гурзуф, в котором расположено заведение. Имени просит не указывать.

До аннексии Крыма санаторий принимал детей из всего мира.

— Раньше здесь было детское веселье. Теперь — казармы и военные грузовики. Последние годы в лагере преимущественно дети оккупантов отдыхали. Так им не привыкать, — добавляет женщина.