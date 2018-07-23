Детский лагерь "Артек" превратили в военную базу

Оккупанты превратили крымский детский лагерь "Артек" в военную базу.
Сейчас территорию заведения охраняет Национальная гвардия России. Проход и проезд запрещен — нужно показать пропуск.
— У Росгвардии есть казармы в "Артеке". Ездят по лагерю на грузовиках, покрытых тентом, — рассказывает жительница поселка Гурзуф, в котором расположено заведение. Имени просит не указывать.
До аннексии Крыма санаторий принимал детей из всего мира.
— Раньше здесь было детское веселье. Теперь — казармы и военные грузовики. Последние годы в лагере преимущественно дети оккупантов отдыхали. Так им не привыкать, — добавляет женщина.
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