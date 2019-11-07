Дети учатся в аварийной школе

В селе Небылов Рожнятовского района Ивано-Франковской области 76 школьников учатся в аварийном корпусе местной школы. В помещении отпадает штукатурка, нет современного отопления.

Школа имеет еще два корпуса. В общем учатся 500 детей.

— Одному корпусу уже более 100 лет. Второй строили как учительский. Теперь переоборудовали под помещение для обучения. В нем отваливается штукатурка. В фундаменте и фасаде — дыры, — говорит директор школы 53-летняя Надежда Семкович. — Внутри печное отопление. Держать тепло в таком здании трудно. Детей некуда переводить. Во вторую смену в других корпусах тоже не могут учиться. Потому что по программе у них по семь-восемь уроков. Могут до ночи сидеть.

Стоимость ремонта в школе составляет от 30 до 50 млн грн, - говорит 50-летний Роман Стоцкий из районного управления образования:

— Денег нет. В этом году на ремонт всех школ района в целом выделили 1,5 миллиона. Надо просить помощь из государственного бюджета.

Пока что к аварийному корпусу планируют подключить электрокотельню, провести воду и обустроить теплые туалеты.