Дети с Донбасса получат статус пострадавших от войны

Кабинет министров определил статус детей, которые пострадали в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Касается лиц, которые во время антитеррористической операции на Донбассе не достигли совершеннолетия. Основанием для получения статуса является ранение, контузия, увечье, физическое или психологическое насилие.

— Это дает детям право на медицинскую и психологическую реабилитацию. Но пока не предусматривает никаких финансовых обязательств со стороны государства, — говорит эксперт по правам ребенка Людмила Волынец.

Этот статус будут давать органы опеки. Решение будут выносить по результатам рассмотрения комиссией документов, которые предоставил заявитель.