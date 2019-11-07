"Держала в руках муляжи автоматов АК-47"

Россияне навязывают крымским ученикам культ войны. В школах оккупированных городов и сел создают так называемое военно-патриотическое движение "Юнармия" и клубы "Тактика"," Патриот"," Потомки победы", "Варяг".

В их ряды принимают детей в возрасте до 18 лет. Учат владеть оружием, копать окопы и расстреливать воображаемого врага. Также вести допрос пленного на английском языке.

В Крыму действуют 532 школы, в них учатся 188,5 тыс. учеников.

— В этом году нашу школу разделили по направлениям: социально-гуманитарное, физико-математическое и оборонно-спортивное, — говорит 16-летняя Оксана из Севастополя. Учится в 10-м классе. — Уехала на каникулы в Украину, а когда вернулась, узнала, что меня внесли в "марширующие".

В классе Оксаны ввели обязательную униформу: белые рубашки, военные галстуки и черные брюки и туфли.

— Одноклассники наотрез отказались надевать на себя эту форму. Сказали "присягу не приносили" и теперь ходят в школьной. Но за обычную одежду могут отправить домой переодеваться, — объясняет девушка.

По новой школьной программе оккупантов, Оксана попала в так называемый оборонно-спортивный класс. Это означает, что приоритетными для изучения предметами являются физическая культура, охрана безопасности жизнедеятельности и российская история.

Мать девушки ищет в городе школу, где детей будут учить наукам.

- Основное время ученики либо подтягиваются, либо слушают российскую пропаганду. В неделю 12 часов на нормальные предметы: физику, химию, математику, — говорит 46-летняя Евгения, мать Оксаны. Фамилию не называет. — Мы нашли нормальную школу, от дома далеко, однако из детей не делают "пушечное мясо".

В Севастополе 25 октября россияне завербовали в ряды детской милитаристской группировки "Юнармия" почти 1,5 тыс. школьников.

Дети и подростки принесли клятву на верность захватчикам и получили знаки отличия.

Перед учениками устроили показательные выступления российские военные и кинологи с собаками. Демонстрировали приемы захвата в плен и уничтожения врагов. После этого минутой молчания все присутствующие почтили память погибших во время Второй мировой войны.

"Юнармия" - это проект военно-патриотического воспитания российских школьников. Ее создали в 2016 году. Фнансирование получает напрямую из министерства обороны России. Структура привязана к воинским частям и учебным заведениям, флоту, авиации и другим армейским группировкам.

Вступление в ряды добровольное, участие бесплатное. За присоединение школьникам обещают дополнительные баллы на государственном экзамене — за членство два балла, а за караул у Вечного огня — пять.

Ученики выезжают на военные объекты, прыгают с парашютами. Носят бежевую униформу с красным беретом. Также действует круглогодичный подростковый "Лагерь героев".

3 сентября военный клуб "Тактика" в одной из школ Симферополя провел для детей практический урок по антитеррористической подготовке.

Часть школьников исполняла роли заложников, другие были террористами и спецназовцами. В руках держали муляжи автоматов АК-47. "Террористы" запугивали "заложников", бросали их на пол. В класс ворвались спецназовцы, которые имитировали расстрелы бандитов.

— В подростковом возрасте у человека активно развиваются лобные доли головного мозга, которые отвечают за эмоции, — говорит 45-летняя Наталья Липкая, член Ассоциации коррекционных педагогов Украины.

— Это влияет на то, каким образом человек в будущем будет воспринимать жизнь. Поэтому важно, чтобы ребенок имел больше положительного опыта и информации. Этими мероприятиями россияне подменяют понятие добра и зла и выдают в форме игры. В дальнейшей жизни эти дети будут склонны к насилию и не будут иметь сострадания.

Рекламируя военные клубы, россияне ссылаются на опыт бойскаутов из США и даже украинской скаутской организации "Пласт".

- Мы совсем другие, не такие, как "Юнармия". Для нас главное — привить детям моральные ценности, — говорит 49-летняя Ирина Маркевич, воспитательница пластунов-новичков в Харькове. — Большая часть нашей деятельности направлена на то, чтобы научить их выживать в экстремальных условиях, работать в команде и понимать, когда ближнему нужна помощь. Да, у нас есть военная подготовка, но на уровне пейнтбола (командная игра с применением пневматического оружия. — ГПУ), который нравится подросткам. И туда идут те, кто решил связать свою жизнь с военным делом.

В некоторых школах к российской пропаганде военно-патриотических клубов привлекают военных, бывших бойцов украинского "Беркута" и так называемой самообороны Крыма.

— Мы называем нашего учителя по охране безопасности и жизнедеятельности просто — замполит, — рассказывает школьник Константин, 17 лет. Учится в одной из школ Керчи. — На уроках он только и делает, что рассказывает, как хорошо жить в России и как плохо на материковой Украине. Моя девушка наслушалась этой гадости и реально сошла с ума. Расстались, потому что это уже "потеряшка", а не человек. Мне ее жаль.

Деятельность детских военно-патриотических клубов не является преступлением на территории самой России. Однако, привлекая в ряды этих группировок учащихся из аннексированного Крыма, россияне нарушают Женевскую конвенцию, которая запрещает пропаганду службы в армии государства-оккупанта.

- У "Юнармии" есть опасность именно для украинских детей в Крыму. Эта деятельность направлена на изменение их идентичности россиян, — говорит Ирина Седова, член Крымской правозащитной группы. — Мы не рекомендуем родителям отдавать туда своих детей.

Если вспоминать собственное детство в Крыму при "совке", то я такого милитаристского ужаса не помню. Нас учили любить партию и Ленина. Да, мы проводили демонстрации 1 и 9 мая, факельные шествия в годовщину освобождения Керчи от немецких захватчиков. Но такого внешкольного образования у нас точно не было. В форму не рядили, строем не ходили, автоматы не разбирали.