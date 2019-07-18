Демьян Рогак выжил после падения с четвертого этажа

Вечером 13 июля из окна четвертого этажа дома №6 по ул. Нила Хацевича в Луцке выпал 11-месячный Демьян Рогак. Его мать 31-летняя Юлия мыла посуду и не увидела, как сын полез в окно. Мальчика поймали двое прохожих.

- Сын играл у меня на коврике. Я домыла тарелку, смотрю, а его нет, - вспоминает Юлия Рогак. - В этот момент услышала крик с улицы. Боялась посмотреть в окно. Выглянула - сын был на руках у двух мужчин. Когда Демьян падал, один стал на козырек под окнами, другой - лег. Сын упал на них.

Мальчика забрали в больницу. У него синяки, ушибы груди и брюшной полости. Его жизни ничего не угрожает.

Полиция открыла производство по статье невыполнение родительских обязанностей. Семья Рогак благополучная, говорят соседи.