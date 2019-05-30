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пятница, 31 мая 2019 00:00

Четыре офицера погибли в авиакатастрофе

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Вертолет Ми-8 разбился около полуночи 29 мая вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ривненской области.

Вертолет упал в лесу во время учебно-тренировочного полета. Сгорел, от него остался только двигатель. Погибли командир 16-й отдельной бригады армейской авиации полковник 40-летний Игорь Мазепа, второй пилот - старший лейтенант 24-летний Владислав Попенко, два бортовых техника - капитан 37-летний Василий Романюк и старший лейтенант Павел Дацюк, 24 года.

Авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности, некачественного топлива или человеческого фактора, говорят в Вооруженных силах.

- Извлекают документацию по вертолету, акты технического состояния и формуляры. Все исследуют, в том числе состояние воздушного судна перед вылетом, - говорит военный прокурор Юрий Табака.

Государственное бюро расследований открыло производство по статье о нарушении правил полетов.

16-я бригада армейской авиации дислоцируется в райцентре Броды на Львовщине. Имеет на вооружении многоцелевые вертолеты Ми-8 и ударные Ми-24. В Ривненскую область прибыли на прошлой неделе на военные учения "День-ночь".

Игорь Мазепа и Василий Романюк родом из Бродов. Павел Дацюк - из села Гаи Бродовского района. Владислав Попенко - из Винницы.

Во Львовской области 30 мая объявлен днем ​​траура по погибшим офицерам. На зданиях госучреждений приспустили государственные флаги и запретили массовые гуляния.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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