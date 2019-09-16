Цемах вернулся на оккупированный Донбасс

Подозреваемый в уничтожении малайзийского боинга над Донбассом Владимир Цемах, 55 лет, вернулся из России в оккупированный Донбасс. Боевика обменяли на украинских политзаключенных и моряков 7 сентября.

Цемах командовал противовоздушной обороной в Снежном. Хвастался в интернете, что прятал российский зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого 17 июля 2014 года сбили пассажирский самолет. Сотрудники украинских спецслужб вывезли его 27 июня этого года из Снежного.

- Важно было вернуть политических заключенных, включая Сенцова, - говорит 54-летний Курт Волкер, спецпредставитель США в Украине. — Не думаю, что мы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на боинг, кроме того, что мы уже знаем.