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пятница, 26 июля 2019 08:20

Чекисты убивали детей саблями. Жалели пули

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Чекисты убивали детей саблями. Жалели пули

Около райцентра Шумск в Житомирской области археологи исторического объединения "Поиск" нашли останки 29 женщин и детей. Почти 100 лет тому назад их убили чекисты — агенты Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией.

— Этих людей убили в 1917-1921 годах, — рассказывает исследователь 50-летний Александр Ловинюк. — Тогда большевики проводили политику "военного коммунизма", насаждали свою идеологию. Продотряды ходили по селам, отбирали всю еду. Несогласных убирали чекисты. Мужчины брали оружие и шли в лес. Поэтому большинство останков — женские и детские. Их брали в заложники и убивали, если мужчина не сдавался.

Черепа женщин и детей пробиты тупым ромбовидным предметом.

— На женщин и детей чекисты жалели пуль, — продолжает исследователь. — Убивали саблями, штыками и всем, что попадало под руки. Сбрасывали в яму голыми. Эти села были богатые, люди имели цепочки, бусы, образки, крестики, перстни. Но мы ничего не нашли.

На месте, где их обнаружили, раньше было село Великий Шумск. Но во время Голодомора 1932-1933 годов его занесли на "черную доску" — отобрали все продукты. Людей, которые выжили, вывезли в Сибирь.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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Дата
26
июля

Автомобильная гонка продолжалась шесть месяцев

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