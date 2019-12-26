Часть следственных изоляторов сделают частными

Вскоре появятся частные следственные изоляторы. Там создадут лучшие условия для арестованных. Чтобы попасть в такое СИЗО, задержанный должен будет заплатить, говорит министр юстиции Денис МАЛЮСЬКА, 38 лет:

- Это позволит привлечь средства на улучшение условий для тех людей, которые будут находиться в бесплатных изоляторах. Систему частных тюрем мы не рассматриваем. Потому что в некоторых странах эта инициатива провалилась. На этом стали зарабатывать, и выросло количество заключенных.

Новые СИЗО появятся за счет государственных, часть из которых планируют передать на приватизацию.

- Это популистские заявления и нарушение закона, - говорит бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький, 46 лет. - Законодательство запрещает предоставлять преимущества одним заключенным перед другими. Помещения в платных частных СИЗО - это дискриминация по финансовому обеспечению. В развитых странах подобной практики нет. Кроме того, кто будет иметь право определять, кого именно помещать в лучшие изоляторы? Из всего следует, что это будут делать начальники этих учреждений. Создаются основания для коррупции.

Создание таких СИЗО анонсируют уже в следующем году. Но это - утопия.