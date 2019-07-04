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пятница, 05 июля 2019 06:01

Бумажные справки отменят

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В Украине отменяют бумажные разрешения и справки. До конца года почти 200 услуг можно будет получить в электронном виде. Таких уже есть 120, сообщают в Кабинете министров Украины.

В прошлом году начали работать свыше полусотни новых центров административных услуг, что предполагает проведение медицинской реформы. Продолжается процесс децентрализации функций органов местной власти. А вскоре откроют Центр оценки претендентов на государственную службу.

— Когда мы сегодня слышим, что надо создать государство в смартфоне — я это всячески поддерживаю. Мы уже это делаем, — говорит премьер-министр Владимир Гройсман, 41 год. — Чем меньше будет контактов с чиновником, тем лучше. Это прозрачность, эффективность и рациональность. Мы начали менять систему образования, медицины и социального обеспечения. Наши решения повлияли на развитие национальной экономики. Все это должны защитить и продлить.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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