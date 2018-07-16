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вторник, 17 июля 2018 07:35

"Большинство людей живут лишь на пенсию. Ее едва хватает на еду"

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"Если у вас есть искатель и вы умеете находит мины — мы готовы за это платить", — такое объявление постоянно размещают в социальных сетях из оккупированного Донецка. Саперам за месяц предлагают 40 тыс. руб. — 16 тыс. грн.

— Территория усеяна минами и снарядами, которые не взорвались, — говорит по указанному телефону Сергей Владимирович, 40 лет. Работает в кадровом военном агентстве, фамилию не называет. — К нам периодически ездят миротворческие миссии саперов. Работают недолго.

Саперов нанимают боевики. Просят очистить какой-то участок.

В агентстве ищут также автомехаников, мастеров по ремонту военной техники. Им обещают 30 тыс. руб. — 12 тыс. грн.

— На самом деле ищут не механиков, а людей, которые будут разбирать ворованные машины. Потом детали пересылают в Россию, — говорит 55-летний Юрий Комаров из Донецка. — У меня друг работал на такой СТО. Несколько месяцев батрачил, ему не заплатили. Начал спорит, так хозяева видео выставили — мол, ворует, привозит и разбирает. Передали боевикам, теперь он сидит.

На 40 тыс. руб. — 16 тыс. грн — ищут специалиста по подбору автомобилей в Грузии. Машины нужно перегонять в оккупированную Макеевку.

— Сепары нашли канал переправки через Россию. Хотят брать машины в Грузии, подкрашивать, ремонтировать — и продавать здесь. Сюда выгодно возить, потому что никто никаких налогов не платит, — добавляет Комаров. — Хотят открыть большой автосалон. Но никто не будет покупать тут машину. Большинство людей живут на пенсию. Ее едва хватает на еду.

В Донецке ищут специалистов на разбор разрушенных помещений. Строительные материалы перепродают местным.

— В первую очередь разбирают многоквартирные дома. Берут кирпич, доски, уцелевшие двери и окна, — говорит 40-летний Виктор Степанович. Нанимает рабочих на строительство. — Работа всегда есть. Потому что сегодня одно помещение упало, завтра в другом конце города развалилось.

Нового строительства мало. В основном перестраивают старое. Мы сейчас бывший торговый центр переоборудуем в автосалон. Транспорт здесь плохо ходит, все хотят дешевую машину.

Популярны в городе вакансии менеджера по ценообразованию в супермаркет, смотрителя за квартирами и пожилыми людьми. Летом ищут нянь.

— За час работы няни платят 100 рублей (42 грн. — ГПУ). Просят найти человека из своего района, — рассказывает Татьяна Бесараб из кадрового агентства "Лучший персонал" в Донецке. — Кандидатов мы сами проверяем у психолога, проводим тесты. Не берем на работу женщин, которые потеряли детей. Были прецеденты, что крали малышей.

Нянями берут женщин в возрасте до 40 лет.

— В Калининском районе живут небедные люди. Там ищут нянь для сопровождения детей на кружки, секции, в детские лагеря, — говорит Татьяна Бесараб. — Если нужно, няню обеспечивают питанием и жильем.

В этом году в Донецке открыли частный дом для пожилых "Лотос". В нем оставляют старых и больных родственников. Люди проходят реабилитацию после болезней или просто живут. Сутки пребывания в центре обойдутся в 2000 руб. — 843 грн. За эти деньги дают собственную комнату, постоянный присмотр врача и пятиразовое питание. В центр ищут сиделок. За досмотр одного человека им платят 200 руб. — 84 грн — на сутки.

В городе популярны частные охранники. Ими устраиваются боевики. Им платят от 50 тыс. руб. — 21 тыс. грн в месяц.

— Частного охранника нанимают себя в основном барыги, которые возят контрабанду — паленую водку, наркоту, оружие и ворованные машины, — говорит 40-летний Юрий Бабич из Донецка. — Но иногда охрана необходима. На свадьбу, дни рождения, выпускные. Если этого не сделать, боевики будут цепляться — "За что гуляешь?" Гостей могут избить. А если есть охрана — комендантский час автоматически продлевается с 22:00 до полуночи.

В Луганске ищут продавцов в алкомаркеты

В Луганске ищут преимущественно водителей и продавцов в магазины. Предлагают зарплаты вдвое ниже, чем в Донецке. Объясняют, что их так называемая республика беднее.

— У меня напротив дома за год закрыли 20 магазинов. Вывеску меняют дважды на месяц, — говорит бывшая продавщица Ольга, фамилию просит не указывать. — Самые ходовые — алкомаркеты. Там каждый вечер гуляют боевики. Напиваются так, что громят витрины и товар. Отвечает за все продавец. В них никто не хочет идти работать. Большинство молодых выехали. В районе остались пенсионеры.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ, Валерия АВРАМЕНКО
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