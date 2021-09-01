Больничные будут электронные

С 1 сентября в большинстве медучреждений Украины начали выдавать электронные больничные. В отдаленных от областных центров заведениях их начнут выписывать с октября.

- Есть больницы, которым нужно больше времени для перехода на новые условия. Таких около тысячи в глубинке. Еще не освоили электронную систему, - говорит Роман Борщ из Министерства здравоохранения.

После перехода медучреждения на электронные больничные бумажные запретят.

- Электронные справки - простая вещь, которая избавляет от лишних хлопот, - рассказывает семейная врач Виктория Шпак, 31 год. - Специалист пишет медицинское заключение, что пациент болен. Ставит электронную подпись. Больничный поступает в реестр Пенсионного фонда. Там заполнят данные о работодателе. Раньше это делал врач.

Сообщение об открытии больничного листа приходить пациенту на мобильный.

- Цифровая документация уменьшит коррупцию, потому что нельзя будет покупать справки, - объясняют в Фонде социального страхования. - В электронном виде их легко отследить и трудно подделать. Информация об открытии и закрытии справки будет приходить в личный кабинет работодателя на сайте Пенсионного фонда. Диагноз будет закрыт. Будет содержать только предписание от врача, что человек не может работать в определенный промежуток времени. После закрытия больничного под ним появится статус "Готов к оплате". Работодатель должен выдать деньги в течение 10 дней.

С 1 сентября в течение года украинцы могут добровольно задекларировать активы, которые ранее скрывали. Так сделают легальными доходы, говорят в Министерстве финансов.

В разовую декларацию можно вписывать земельные участки, недвижимость, антиквариат, автомобили, драгоценности, драгоценные металлы, банковские счета. За легализацию активов в Украине нужно уплатить 5% суммы, в которую будут оценены. 9% - если они хранятся за рубежом.

Закон позволяет не вносить в декларацию квартиры до 120 кв. м, дома меньше 240 "квадратов", нежилые застройки до 60 кв. м. Также одно транспортное средство, которое используется не для заработка, сбережения до 400 тыс. грн.

- Это хорошая возможность показать незаконно полученные деньги и имущество, - говорит экономист Андрей Новак, 48 лет. - Пока неясно, как быть простым людям, которые приватизировали квартиры, полученные в СССР. Или долго собирали деньги и построили дом. Закон будет иметь немало поправок в процессе работы.

После завершения действия закона государство будет изымать скрытые доходы.

До конца сентября правительство утвердит план установления справедливой стоимости на электроэнергию. С октября потребители будут платить по 1,44 грн за кВт/ч, если используют ежемесячно до 250 киловатт. По 1,68 грн - если потребляют больше.

Сейчас действует единая цена - 1,68 грн за кВт/ч.

- В среднем украинская семья использует 168 киловатт в месяц. Для большинства электроэнергия будет обходиться дешевле, - говорит премьер-министр Денис Шмыгаль, 45 лет.

До 31 декабря Кабмин определит порядок постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электроэнергию, говорится в указе президента.

С сентября можно отказаться от доставки пенсий Укрпочтой и получать выплаты на карточку одного из 44 банков. Для этого необходимо написать заявления на почту и в финучреждение.

Укрпочта планирует прекратить доставку пенсий по месту жительства с 2023 года. Этим будет заниматься какая-то другая организация.