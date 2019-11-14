Боевого генерала арестовали из-за бронежилетов

Печерский районный суд Киева 11 ноября арестовал генерал-майора 41-летнего Дмитрия Марченко. Он - начальник Главного управления развития и обеспечения Вооруженных сил Украины.

Следователи Государственного бюро расследований обвиняют Марченко в закупке некачественных бронежилетов "Корсар-М3", которые производит компания "Темп-3000". 26 июня провели обыски. Изъяли 11 тыс. бронежилетов. Экспертиза показала, что 70% средств защиты простреливаются, если намокнут. Следователи считают, что Марченко знал об этом, однако взял на вооружение. Государство понесло 100 млн грн убытков.

- С бронежилетами все в порядке. Но Государственное бюро расследований оболгало меня на всю страну, - говорит Марченко. - У моего отца было два сердечных приступа. Все соседи говорят: "Саша, мы думали, что твой Дима - герой. А он нашим солдатам что попало выдавал".

Арест связывает с политикой.

- Если докажут, что бронежилеты некачественные и в этом виноват я - буду просить максимального наказания. Но если это не так, то зачем оговаривать.

Дмитрия Марченко готовы взять на поруки Герой Украины Евгений Межевикин, народный депутат Ахтем Чийгоз и волонтер Алексей Мочанов. Суд им отказал. В решении указал, что на период следствия генерал может выйти под 75 млн грн залога.

Дмитрий Марченко - кадровый военный. Родился в райцентре Вознесенск на Николаевщине. Командовал разведкой в 79-й десантно-штурмовой бригаде.

Во время аннексии Крыма вел на полуострове разведывательную деятельность. С началом войны на Донбассе отправился на фронт. Воевал в Донецком аэропорту.

- Я видел его возле Песков, в Карловке (села недалеко от Донецкого аэропорта. - ГПУ), - вспоминает волонтер Тимофей Златкин. - Помогал волонтерам, решал проблемы армии. В аэропорту лично вывозил раненых и сразу возвращался.

В сентябре 2015 года Дмитрия Марченко назначили начальником Главного управления развития и обеспечения Министерства обороны.

- Арест Марченко деморализует военных. Люди покидают армию, - продолжает Златкин. - Понимают, если качественно будут выполнять свою работу - их будут судить. Дальше скажут, что все участники боевых действий - убийцы мирных шахтеров Донбасса.

- Эксперты четко сказали, что Марченко не занимался закупками, а только писал технические условия. Все закупки согласовал тендерный комитет Минобороны, - говорит бывший народный депутат Борислав Береза, 45 лет. - Но они не являются ответчиками. Как и те, кто проводил экспертизу бронежилетов, и те, кто их принимал. Марченко назначили крайним. Удивительно, что его не обвиняют в изнасиловании. Потому что соответствующий орган потенциально мог.