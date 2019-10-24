Боевики требуют денег у перевозчиков

С середины октября российские пограничники начали тщательно проверять автомобили, курсирующие между оккупированным Донбассом и РФ.

- Щемят всех. Особенно тех, у кого нет лицензии ДНР на перевозку. Достается тем, кто возит через "Блаблакар" (программа для поиска попутчиков. - ГПУ). Они ничего не платят в общак боевиков, - говорит 43-летний Даниил Ишков из оккупированного города Снежное Донецкой области. - Тех, кто получил лицензию в ДНР, тоже осматривают. Могут придраться к любой мелочи. Обещают в следующий раз конфисковать машину.

Оккупанты так же проверяют автомобили на украинской регистрации в Крыму.

- Раньше перевозчиков останавливали, штрафовали и пугали, что отберут машину. Они же не имеют крымской лицензии. Особенно сильно шманали тех, кто ездит с полуострова микроавтобусами на материковую часть Украины, - говорит дончанин Анатолий Васильевич, 52 года. - А на территории ДНР кто-то из главарей хочет денег от перевозчиков. Только из Донецка в Симферополь через Россию одно место в автобусе стоит 875 гривен. А они ездят по пять раз в день.