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четверг, 06 августа 2020 00:40

Боевики провоцируют украинских военных

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За первую неделю перемирия на Донбассе боевики 19 раз стреляли в украинских военных. О прекращении огня стороны договорились 27 июля. Украинские защитники на провокации не отвечали.

В то же время миссия ОБСЕ насчитала 215 нарушений режима прекращения огня. Такое большое количество объясняется тем, что считают все звуки выстрелов или взрывов, которые слышат или видят.

27 июля боевики ранили жителя Марьинки, который с матерью работал в саду. Мужчину доставили в больницу, диагностировали повреждение левой руки шрапнелью. Сад пострадавшего в 100 м от линии соприкосновения.

За неделю в зоне операции Объединенных сил умерли трое военных. Двое от болезней сердца, третий - от отека мозга.

В службе Внешней разведки Украины утверждают, что боевики готовятся к наступлению.

— Наши данные свидетельствуют, что подконтрольные РФ вооруженные формирования получили от кураторов из России указание использовать договоренности о прекращении огня для провокаций и поиска путей компрометации Украины, как стороны, которая нарушила их первой, — говорит глава разведки Валерий Кондратюк, 50 лет.

Автор: Руслан ГРИШКО
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