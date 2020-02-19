Боевики пошли на штурм

На рассвете 18 февраля российские оккупанты атаковали три наблюдательных пункта украинских военных в Попаснянском районе на Луганщине.

Стреляли из минометов, работала артиллерия. Потом начали штурм. Таких интенсивных боев на фронте не было два года.

В 5:15 по наблюдательному пункту "Баня", который обороняли бойцы 72-й бригады им. Черных Запорожцев, ударили 120-миллиметровые минометы и артиллерия. Сбили видеокамеру, транслировавшую все вокруг в прямом эфире. Затем на штурм пошли две группы по 10 боевиков. Убили гранатометчика 22-летнего Максима Хитайлова, еще троих ранили. Украинские воины вызвали на себя огонь собственной артиллерии и начали отходить. Как только боевики зашли на "Баню" - их накрыла артиллерия Черных Запорожцев.

Пункт "Баня" обустроен между поселками Новотошковское и Золотое-4, напротив оккупированного Голубовского. Стоял на холме, с которого видны позиции боевиков. Украинские воины заняли ее в январе прошлого года.

— Боевики регулярно обстреливали наши позиции, — говорит ветеран российско-украинской войны 34-летний Андрей Рымарук. - А когда ребята закрепились на "Бане" — утихомирились. Потому что их попытки быстро подавили. Этот наблюдательный пункт был русским костью в горле, они готовились захватить его.

— Мы дали ответ из всего необходимого вооружения, — говорит начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, 52 года. — У врага трое погибших, пять раненых. Сразу запросили режим тишины, чтобы забрать их.

Бой длился почти 6 часов. Под обстрел попали соседние наблюдательные пункты 72-й бригады и 93-й бригады Холодный Яр. Там травмированных и погибших нет.

Гибридные российские силы хотели выбить защитников Украины с плацдарма недалеко от поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области, на реке Северский Донец. Украинские военные удерживают большую территорию на ее правом берегу. Не дают боевикам использовать автомобильную дорогу Р-66 и угрожают их позициям в соседнем Первомайске и Славяносербске.

— Россияне ударили в стык двух бригад по классической схеме, — говорит координатор "Информационного сопротивления" 47-летний Константин Машовец. - Одновременно атаковали позиции в Новотошковском и Орехово, хотели сковать тактические резервы Объединенных сил. Сначала били артиллерией. Ее характер и интенсивность свидетельствуют, что готовились к активному наступлению.

Президент 42-летний Владимир Зеленский назвал атаку российских войск "циничной провокацией", чтобы сорвать переговоры о мире. Созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

— Это не провокация, — говорит на брифинге начальник Генштаба Руслан Хомчак. - Сегодня-пятая годовщина дебальцевских событий (18 февраля 2015-го украинские военные вышли из Дебальцево Донецкой области. Тогда во время боевых действий возле города с 15 января по 18 февраля погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, семерых взяли в плен и 18 пропали без вести, по данным Генштаба. Потеряли около 30% техники. — ГПУ). Противник показывает для "русского мира", что это была их победа. Хотели захватить наблюдательные посты, планировали наступление.

Приказ атаковать украинских военных отдал президент РФ 67-летний Владимир Путин, считает публицист 36-летний Денис Казанский:

— Чтобы продемонстрировать, кто хозяин положения на Донбассе. Показал, как жалко и нелепо выглядит презентация "платформы примирения" (инициатива советника СНБО Сергея Сивохо о примирении между враждующими сторонами, которую должны были обнародовать 18 февраля. Ее перенесли. — ГПУ). Он продемонстрировал, что Зеленский не контролирует ситуацию и его обещания мира — ничтожны.

Ночью 19 февраля боевики продолжили атаковать, но уменьшили интенсивность.

Обстреляли позиции украинских воинов вблизи села Лебединское Волновахского района Донецкой области. Выпустили 15 мин калибра 82 мм. Также вели огонь из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

208 мин выпустили российские боевики по позициям украинских военных утром 18 февраля. Применили 56 танковых и 24 артиллерийских снаряда. Статистику обнародовал штаб операции Объединенных сил.

Стреляли вдоль линии фронта

Утром 18 февраля боевики обстреливали украинских военных и на других участках фронта. Били 82 - и 120-миллиметровыми минометами возле населенных пунктов Гнутово, Водяное, Павлополь и Зайцево Донецкой области.

Днем 18 февраля в больницу в Горловке привезли более десятка раненых боевиков. В результате неосторожного обращения с боеприпасами взорвали себя.