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вторник, 02 июля 2019 07:40

Боевики отдали четырех пленных

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Бойцы Вооруженных сил 31-летний Дмитрий Великий, 32-летний Яков Веремейчик, 35-летний Максим Горяинов и житель оккупированного Луганска Эдуард Михеев, 55 лет, вернулись 28 июня в Киев из плена боевиков.

Пленников передали Виктору Медведчуку - куму президента России Владимира Путина и одному из руководителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в аэропорту Минска. Туда доставили из российского Ростова-на-Дону. Медведчук заявил, что по собственной инициативе обратился к главарям ЛНР и ДНР Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. Президент Владимир Зеленский говорит, что с ним не общался, а освобождение связывает с парламентскими выборами. СБУ и МВД говорят, никакой информации по этому поводу не было.

Дмитрий Великий находился в розыске за дезертирство. В 2015 году взял отпуск и поехал на заработки в Россию. 9 декабря 2016-го возвращался в Украину через оккупированные территории, его схватили боевики в Донецке. 28 июня был задержан Службой безопасности Украины и передан военной прокуратуре.

Старший солдат 14-й механизированной бригады Яков Веремейчик попал в плен в ночь на 26 мая 2018 года неподалеку Катериновки Попаснянского района Луганской области. Тогда же боевики захватили еще одного бойца - Юрия Евтушка.

- Мы попались на их разведку, - говорит Веремейчик.

Старший солдат 53-й механизированной бригады Максим Горяинов попал в плен 22 мая этого года с семью бойцами подразделения медицинской службы воинской части "Патриот".

- Нас рассадили по разным камерам и не позволяли общаться между собой, - говорит Горяинов.

Эдуарда Михеева в 2018-м сепаратисты приговорили к 12 годам тюрьмы якобы за сотрудничество со Службой безопасности Украины. Ранее он служил в так называемой народной милиции ЛНР, писали местные СМИ.

Обмены пленными между Украиной и ОРДЛО не происходят с 27 декабря 2017 года. Тогда удалось забрать 74 заложников. Зато россиянам отдали 233 террористов.

- В руках представителей незаконных вооруженных формирований в Донецке и Луганске остаются более 130 человек, - говорит 34-летняя Ольга Решетилова из Медийной инициативы за права человека. - Среди них военные, которые в плену более четырех лет.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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Дата
02
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