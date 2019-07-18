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пятница, 19 июля 2019 06:55

Боевики не выдают паспорта пенсионерам

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Оккупационные власти так называемых ЛНР и ДНР уже не выдает российские паспорта людям старше 45 лет.

- Документы для рассмотрения от пенсионеров даже принимают неохотно, - говорит 55-летний Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. - А если и приняли, то возвращают с пометкой "отказать".

Пенсионерам паспорта не дают, потому что они требуют российской пенсии. Тем, кто успел получить ранее, в оформлении выплат отказывает пенсионный фонд РФ.

- Сказали, что будут давать пенсию только после переезда в Россию, - говорит 64-летняя Тамара Петровна из оккупированной Макеевки Донецкой области. - Документы на получение гражданства России я оформила одна из первых. В паспортном столе Макеевки документы приняли, потом прислали сообщение из России, что мне отказано. В паспортном столе неофициально сказали, что это из-за возраста. Не хотят иметь дело с пенсионерами.

Жители оккупированного Донбасса подали почти 20 тыс. заявлений на паспорт гражданина России. Получили документ около 1 тыс. Первоначально оформляют боевиков 1-го и 2-го армейских корпусов и чиновников оккупационных администраций.

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Дата
19
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