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среда, 08 мая 2019 05:45

Боевика приговорили к 13 годам тюрьмы

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Павлоградский райсуд Днепропетровской области огласил приговор гражданину Бразилии 35-летнему Рафаэлю Маркесу Лусварги - 13 лет тюрьмы за участие в войне на Донбассе на стороне террористов.

Лусварги вступил в террористическую группировку "Призрак" в 2014 году. Его задержали 6 октября 2016-го в аэропорту "Борисполь". 25 января 2017 года Печерский райсуд Киева объявил приговор — 13 лет. Иностранец признал вину, но подал апелляцию, просил уменьшить срок. Апелляционный суд отменил приговор, отпустил террориста на волю. Лусварги поселился в Киево-Печерской лавре. Когда об этом стало известно, мужчину вновь отправили за решетку.

Кроме приговора, террорист должен возместить 15 тыс. грн судебных расходов.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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