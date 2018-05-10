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пятница, 11 мая 2018 05:45

Боевика из Бразилии арестовали на два месяца

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Боевика ДНР бразильца 35-летнего Рафаэля Лусварги арестовали на 60 суток без возможности внесения залога.

Такое решение принял 7 мая Павлоградский горрайонный суд. Арест обусловлен риском уклонения подозреваемого от правосудия и тяжестью преступлений, заявил судья. Лусварги обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации.

Рассмотрение дела суд назначил на 15 мая в открытом режиме.

В прошлом году 25 января Печерский суд приговорил Лусварги к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества - за создание террористической организации и незаконных вооруженных формированиях. Апелляционный суд столицы упразднил приговор из-за нарушении во время следствия. Дело отдали на дорасследование. Боевика отпустили.

4 мая активисты задержали Лусварги возле посольства Бразилии в Киеве. Хотел получить там документы для возвращения домой. Ему отказали. Все это время жил в Свято-Покровском Голосеевском монастыре православной церкви Московского патриархата в столице.

Автор: Ольга БОРИСЮК
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