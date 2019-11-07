Бизнесмена Игоря Сало взорвали в авто

6 ноября около 21:30 на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе Киева взорвался "Мерседес Бенц S600". Владелец авто 57-летний бизнесмен и 34-летний водитель получили травмы. Погиб 40-летний полицейский, охранявший бизнесмена по договору. Повреждена машина, которая была рядом.

Предварительно, на крышу иномарки бросил взрывчатку мотоциклист, когда остановились на светофоре.

В бронированном авто ехал бизнесмен, директор фармацевтической компании 57-летний Игорь Сало. Охраннику взрывом оторвало голову, по неофициальным данным.

Сало родом из Барвенково Харьковской области. Окончил Харьковский фармацевтический институт. В СМИ о нем пишут, как об участнике рейдерских захватов и коррупционных "угольных схем". По этому поводу привлекал внимание работников НАБУ и СБУ. Однако до серьезного уголовного преследования дело не дошло. Также он якобы имеет восемь паспортов, среди них и российский.

— Следствие рассматривает несколько версий. Однако приоритетная - предпринимательская деятельность Игоря Сало, — говорит Виктор Нечитайло из столичной полиции.

О состоянии пострадавших и их местонахождении информацию не распространяют. Для розыска подрывника на территории области проводят спецоперацию. Ищут мотоцикл марки БМВ черного цвета. Дело расследуют как умышленное убийство, за что грозит 15 лет или пожизненное заключение.