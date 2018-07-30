Бесплатно раздали тонну молока

26 июля тысячу литров молока раздали жителям райцентра Гадяч на Полтавщине работники агропромышленной компании "Укрладфарминг". Так пытались привлечь внимание к долгу в 49 млн грн. Столько средств за поставленное молоко предприятию не выплатила молочная компания "Гадячсыр".

— Мы подарили им 6 тысяч тонн молока. Так почему бы не раздать продукт и людям. Это уже второй наш протест. У наших работников образуются долги по зарплате. Неизвестно, сможем ли и дальше перекрывать их из других источников, — говорит спикер "Укрладфарминга" Галина Божко, 44 года. — Местные нас поддержали. Даже аплодировали. Для раздачи молока мы подготовили одноразовые емкости по 3 литра. Кое-кто приходил со своими банками. Наливали сколько вмещала посуда. Никого не ограничивали.

В акции приняли участие больше 100 работников компании. Преимущественно — рабочие ферм Гадячского и Лохвицкого районов на Полтавщине и Бурынского района Сумской области. На молоковозе написали: "Лучше людям даром, чем "Гадячсыру" на поживу".

— Люди довольны. За час разобрали молоко, — говорит работница Гадячской райгосадминистрации, не называется.

В "Гадячсыре" комментировать ситуацию отказались.