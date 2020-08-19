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четверг, 20 августа 2020 06:00

Белорусов сажают за войну на стороне Украины

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С начала войны на Донбассе более 300 белорусов защищали территориальную целостность Украины. За российских наемников воевали почти 500 граждан Беларуси. Такие данные приводят в исследовательском "Суфан Центре" и подтверждают в волонтерской группе "Инфонапалм".

С начала российской агрессии белорусы начали присоединяться к украинским защитникам поодиночке. Их брали в подразделения Вооруженных сил или добровольческие батальоны. Воевали против российских бандитов в Донецком аэропорту, в Авдеевке.

В 2014-м в составе украинских войск создали первый белорусский отряд - "Погоня". В августе следующего года белорусы объединились в единую тактическую группу "Беларусь". Насчитывала почти сотню воинов, служивших в разных подразделениях.

- В основном приехали ребята, которых дома преследовали за политические взгляды, - говорит 33-летний Роман из Минска. Переехал в Украину в 2015-м. Служил в добровольческом батальоне, сейчас - на контракте в ВСУ. - Но были и засланцы КГБ. Выведывали информацию о нас. Белорусская милиция понимает, что любой человек, который научился стрелять, - угроза для власти. Лукашенко с окружением пристально следят за этим.

В 2016 году глава Министерства внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич признал, что на одного белоруса, который защищает Украину, приходится трое земляков, которые зарабатывают российские деньги на стороне боевиков.

С возвращением в Беларусь участников войны на Донбассе сажают в тюрьму. По статье о наемничестве им грозит до 5 лет лишения свободы.

10 июля прошлого года в Бресте приговорили к 2 годам тюрьмы 44-летнего Вадима Шевченко. Служил в штурмовом полку морской пехоты боевиков, был заместителем командира боевой машины, гранатометчиком. Атаковал защитников Украины в селе Коминтерново Волновахского района Донецкой области. Потом поехал воевать в Сирию.

Суд в Беларуси объявил приговоры бойцу Стасу Гончарову из "Азова" и Тарасу Аватарову из "Правого сектора". Обоих задержали в 2015 году, каждый получил по 7 лет тюрьмы.

- Существует мнение, что спецслужбы Беларуси одинаково относятся к добровольцам на стороне Украины и наемникам на стороне ЛДНР. Это неправда, - говорит журналист Игорь Ильяш, автор книги "Белорусский Донбасс". - Мы знаем много примеров, когда КГБ и МВД позволяют боевикам свободно возвращаться в Беларусь, отдыхать, менять документы и снова ехать воевать против Украины. К тем, кто помогал Украине, отношение другое.

В начале войны Украина пообещала паспорта иностранцам, которые защищают ее территориальную целостность от России. Однако выдали лишь несколько десятков.

Украинское гражданство имеет координатор батальона "Азов" Сергей Коротких. Сейчас работает в Национальной полиции.

Большинство белорусов, защищавших Украину от России, гражданства не получили. Часть до сих пор находится здесь нелегально или выехали в ЕС.

- Нам обещали, что мы получим украинские паспорта, поскольку без них не сможем официально воевать. Но их так и не имеем, - рассказывает Рус, уроженец Минска.

Он бросил университет в 2014 году и поехал в Украину на войну. Был в "Правом секторе". Когда истек срок легального пребывания, пытался получить паспорт или убежище, чтобы не было депортации. Информацию о нем опубликовали в интернете.

- Вернуться в Беларусь я не мог, так как КГБ публично заявил, что дома ждет тюрьма. В августе 2016 года выехал в Польшу и попросил убежища. В декабре получил решение о предоставлении статуса беженца.

Двое белорусов сидят в украинских тюрьмах.

Даниил Ляшук получил 10 лет за военные преступления в составе батальона "Торнадо", Игорь Клевко с "Донбасса" - за похищение и убийство гражданского.

Николай Илин после протестов уехал в Белую Церковь

28 марта 2016 года в Киеве открыли памятник белорусам, погибшим за Украину. Его установили на доме по ул. Белорусская, 22.

На нем указано имя погибшего во время Революции достоинства 25-летнего Михаила Жизневского. Также 33-летнего Александра Черкашина и Виталия Тилиженко, 36 лет. Добровольцы тактической группы "Беларусь" пали в бою за село Белая Каменка Тельмановского района Донецкой области в августе 2015 года.

13 июля этого года в Зайцево Донецкой области подорвался на взрывном устройстве при попытке эвакуации раненого Николай Илин, 36 лет. Родом из белорусского Могилева. Служил в медицинском взводе 137-го батальона морской пехоты. Во время протестов против фальсификации выборов в Минске в 2006-м его избили силовики. Попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Выехал в Украину и поселился в Белой Церкви на Киевщине. В том же году эмигрировал в Эстонию, позже получил гражданство. В 2018-м вернулся в Украину, пошел служить в Вооруженные силы.

- Украина достойна хорошего будущего. Она является границей Европы. И если вы проиграете эту борьбу, это будет и наш проигрыш, - говорил.

Автор: Руслан ГРИШКО
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