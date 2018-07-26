Автомобиль снес пешеходов на тротуаре

24 июля в Киеве возле станции метро Дорогожичи автомобиль "Рено" столкнулся с "Ниссаном" и вылетел на тротуар. Зацепил трех пешеходов, которые стояли около светофора. 57-летний Михаил Илькив от удара погиб на месте. Других двух и пассажирку "Рено", которая вылетела из салона, забрали в больницу.

"Автомобили столкнулись на скорости 70–80 километров в час. Одна машина после удара вылетела на пешеходную зону. Было, как в кино — в нашу сторону летят обломки и само авто. Меня что-то ударило по ноге — только синяк. Женщина рядом упала — у нее ранено лицо, но важные органы вроде бы не зацепило. Хуже с немолодым человеком. Водитель "Ниссана" бегал вокруг", — написал в "Фейсбуке" один из пострадавших Виталий Мороз.

Пока врачи пытались спасти Михаила Илькива — у мужчины исчезла сумка с документами и деньгами.

— Это отец моего кума, — говорит киевлянин Илья Ярмошенко. — Возможно, кто-то видел, как сумку взяли. Пусть люди вернут. На этом горе не разбогатеют.

В аварии виноват 32-летний водитель "Ниссана", по предварительной версии. Его задержали.

— Двигался по улице Щусева и не остановился на красный свет. Столкнулся с "Рено", которое ехало со стороны улицы Телиги, — говорит Надежда Максимец, спикер прокуратуры Киева.

Владельца микроавтобуса 41-летнего Петра Луцика, водитель которого повлек смертельную аварию на Житомирщине, взяли под домашний арест, по решению Королевского районного суда Житомира.

Экспертиза технического состояния маршрутки установила, что тормозная система была неисправна.

Авария случилась утром 20 июля на трассе Киев — Чоп. Возле села Глыбочинцы Житомирской области микроавтобус с пассажирами въехал в задний мост грузовика ДАФ. Погибли 10 людей, трое — дети.

Петр Луцик с экспертами не согласен, свою вину не признает. В ДТП обвиняет водителя, которому одолжил маршрутку.

22 июля в селе Гульск Новоград-Волынского района похоронили 14-летнего Павла Герасимчука. Он сидел рядом с водителем, погиб мгновенно. Возвращался с отдыха из Цюрупинска на Херсонщине. Был там у бабушки вместе с тетей и двоюродной сестрой. Девочка сейчас в больнице.