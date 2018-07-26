Автомобиль снес пешеходов на тротуаре

 
Ексклюзивы
1/5
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1305
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 8235
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4221
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1638
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3114
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 594
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 6975
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 720
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1035
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3204
Фото
Все фото
2
7
2
4
4
За три часа выпала трехмесячная норма дождя
За три часа выпала трехмесячная норма дождя
Мужчина рассказал, как россияне истязали сына. Вернулся в Крым и исчез
Мужчина рассказал, как россияне истязали сына. Вернулся в Крым и исчез
&quot;Говорил, что после Иловайска, плена и ранений ничего не боится&quot;
"Говорил, что после Иловайска, плена и ранений ничего не боится"
В мае погибли девять бойцов
В мае погибли девять бойцов
Павел Демьяненко похоронил жену и мать
Павел Демьяненко похоронил жену и мать
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1143
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4707
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 999
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4779
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3744
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 июля 2018
1 Просмотров: 612
Дівчина на полустанку
Недавно їхав яготинською електричкою на Київ. Стояв пізній вечір, хоч іще не темно. На початку шляху, десь під Березанню, була зупинка, про яку не ...
пятница, 27 июля 2018 07:50

Автомобиль снес пешеходов на тротуаре

  Комментировать

24 июля в Киеве возле станции метро Дорогожичи автомобиль "Рено" столкнулся с "Ниссаном" и вылетел на тротуар. Зацепил трех пешеходов, которые стояли около светофора. 57-летний Михаил Илькив от удара погиб на месте. Других двух и пассажирку "Рено", которая вылетела из салона, забрали в больницу.

"Автомобили столкнулись на скорости 70–80 километров в час. Одна машина после удара вылетела на пешеходную зону. Было, как в кино — в нашу сторону летят обломки и само авто. Меня что-то ударило по ноге — только синяк. Женщина рядом упала — у нее ранено лицо, но важные органы вроде бы не зацепило. Хуже с немолодым человеком. Водитель "Ниссана" бегал вокруг", — написал в "Фейсбуке" один из пострадавших Виталий Мороз.

Пока врачи пытались спасти Михаила Илькива — у мужчины исчезла сумка с документами и деньгами.

— Это отец моего кума, — говорит киевлянин Илья Ярмошенко. — Возможно, кто-то видел, как сумку взяли. Пусть люди вернут. На этом горе не разбогатеют.

В аварии виноват 32-летний водитель "Ниссана", по предварительной версии. Его задержали.

— Двигался по улице Щусева и не остановился на красный свет. Столкнулся с "Рено", которое ехало со стороны улицы Телиги, — говорит Надежда Максимец, спикер прокуратуры Киева.

Владельца микроавтобуса 41-летнего Петра Луцика, водитель которого повлек смертельную аварию на Житомирщине, взяли под домашний арест, по решению Королевского районного суда Житомира.

Экспертиза технического состояния маршрутки установила, что тормозная система была неисправна.

Авария случилась утром 20 июля на трассе Киев — Чоп. Возле села Глыбочинцы Житомирской области микроавтобус с пассажирами въехал в задний мост грузовика ДАФ. Погибли 10 людей, трое — дети.

Петр Луцик с экспертами не согласен, свою вину не признает. В ДТП обвиняет водителя, которому одолжил маршрутку.

22 июля в селе Гульск Новоград-Волынского района похоронили 14-летнего Павла Герасимчука. Он сидел рядом с водителем, погиб мгновенно. Возвращался с отдыха из Цюрупинска на Херсонщине. Был там у бабушки вместе с тетей и двоюродной сестрой. Девочка сейчас в больнице.

Автор: Сергей ДЗЕХ, Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Автомобиль снес пешеходов на тротуаре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

За погибших на аэродроме родственникам дали от 10 тысяч гривен

"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко

Министр проехался в плацкарте: что изменилось на Укрзализныце за год

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 3 Просмотров: 200350
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 50495
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 47087
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 34358
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло 2 Просмотров: 22640
Украина
Пенсии выплачивают с задержками
Пенсии выплачивают с задержками Просмотров: 54
За три часа выпала трехмесячная норма дождя
За три часа выпала трехмесячная норма дождя
2
 Просмотров: 324
"Спросила: "Ты маму любишь?" Она кивнула головой и умерла"
"Спросила: "Ты маму любишь?" Она кивнула головой и умерла" Просмотров: 99
Родители отвечают за поведение своих детей в школе
Родители отвечают за поведение своих детей в школе Просмотров: 198
Данные наблюдателей попали в Россию
Данные наблюдателей попали в Россию Просмотров: 81
Больше всего комментируют
70
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
17
Германия начала строительство "Северного потока-2"
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
3
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
3
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
Голосов: 1799
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua