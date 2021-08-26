Авиашоу "Свободное небо" посмотрели почти 30 тысяч зрителей

195 млн грн потратили в этом году на празднование Дня Независимости 24 августа. Больше всего за 30 лет. В прошлом году на торжественные мероприятия пошло 4 млн грн, в позапрошлом - почти 10 млн.

Организовали 150 мероприятий - концертов, выставок вооружения, авиашоу, по данным сайта "Дозорро". В каждой области 23 августа подняли на флагштоки наибольшие украинские флаги, которые были в регионах. Праздничный концерт и военный парад в Киеве стоили не менее 20 млн грн.

Почти 30 тыс. человек посетили авиашоу "Свободное небо" в поселке Майское Днепропетровской области 21 августа. С высоты 4,2 тыс. м прыгнули парашютисты. В воздухе раскрыли флаг Украины и еще один с цветком. Десятки спортивных и реактивных самолетов почти 3 часа показывали трюки. "Свободное небо" обошлось в 4,2 млн грн.