Авиашоу "Свободное небо" посмотрели почти 30 тысяч зрителей

 
Ексклюзивы
1/5
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 720
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 513
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 846
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1566
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 450
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1134
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1314
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 14139
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1431
Фото
Все фото
4
2
3
7
2
Вячеслава Питько убили в День Независимости
Вячеслава Питько убили в День Независимости
Украине нужно думать о будущем и готовиться к изменениям
Украине нужно думать о будущем и готовиться к изменениям
Артема Мазура убил снайпер
Артема Мазура убил снайпер
В июле Украина утратила семерых военных
В июле Украина утратила семерых военных
Андрей Гонар погиб в последний день службы
Андрей Гонар погиб в последний день службы
Интервью
1/5
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1080
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 846
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1557
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1323
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
26 августа 2021
Просмотров: 387
Не заробили
Зателефонували з міської ради Черкас. Запросили на урочистості, де вручатимуть відзнаку як борцеві за Незалежність. Ми з Володькою Терновим прийшли ...
пятница, 27 августа 2021 06:46

Авиашоу "Свободное небо" посмотрели почти 30 тысяч зрителей

  Комментировать
 

Авиашоу "Свободное небо" посмотрели почти 30 тысяч зрителей

195 млн грн потратили в этом году на празднование Дня Независимости 24 августа. Больше всего за 30 лет. В прошлом году на торжественные мероприятия пошло 4 млн грн, в позапрошлом - почти 10 млн.

Организовали 150 мероприятий - концертов, выставок вооружения, авиашоу, по данным сайта "Дозорро". В каждой области 23 августа подняли на флагштоки наибольшие украинские флаги, которые были в регионах. Праздничный концерт и военный парад в Киеве стоили не менее 20 млн грн.

Почти 30 тыс. человек посетили авиашоу "Свободное небо" в поселке Майское Днепропетровской области 21 августа. С высоты 4,2 тыс. м прыгнули парашютисты. В воздухе раскрыли флаг Украины и еще один с цветком. Десятки спортивных и реактивных самолетов почти 3 часа показывали трюки. "Свободное небо" обошлось в 4,2 млн грн.

Автор: Сергей ДЗЕХ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Авиашоу "Свободное небо" посмотрели почти 30 тысяч зрителей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки

Пивовар начал издавать книгу рекордов

Самое сильное в истории извержения забрало около 36 тыс. жизней

Самое читаемое
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 5796
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 5499
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 4473
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
 1 Просмотров: 2808
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
 8 Просмотров: 2799
Украина
В парке нашли кости мамонта
В парке нашли кости мамонта
В Днепре позеленела вода
В Днепре позеленела вода
Сентябрь будет прохладный
Сентябрь будет прохладный Просмотров: 18
Вселенский патриарх благословил Украину
Вселенский патриарх благословил Украину
Вячеслава Питько убили в День Независимости
Вячеслава Питько убили в День Независимости
4
 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
8
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
5
Посольство США осудило нападение на Порошенко
3
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
1
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
1
Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси
Голосов: 298
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть