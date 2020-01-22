Атомные энергоблоки нужно обновлять

Украинские атомные энергоблоки достигли предельного срока эксплуатации и нуждаются в модернизации. Сейчас работают 15 энергоблоков на Запорожской, Южноукраинской, Ривненской и Хмельницкой станциях.

АЭС производят почти 56-60% электроэнергии страны, говорит президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар, 56 лет:

— Ситуация не критическая. Современные технологии позволяют минимум на 10 лет продлить жизнь энергоблоков, построенных в 1970-1980-х. График модернизации выполняется. Если их не обновлять, нужно закрывать. Тогда будут большие убытки. Атомная энергетика — базовая для страны. От нее нельзя отказываться. Солнечная или ветровая энергетика не заменят более 50 процентов атомного производства.

Заменой энергоблокам может стать возведение модульных реакторов малой мощности, говорит Михаил Гончар:

— Модули можно ставить на 150 мегаватт или более мощные. Они строятся быстрее и считаются более маневренными. Модульными называют, потому что их можно ставить по несколько штук.