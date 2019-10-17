Ярославу Николенко застрелил российский снайпер

15 октября пуля оборвала жизнь 36-летней Ярославы Николенко, бойца 101-й бригады охраны Генерального штаба. Российский снайпер убил ее на окраине города Марьинка Донецкой области.

Ярослава Николенко родом из Миргорода Полтавской области. Она дочь воина "айдаровца" Сергея Николенко, который погиб 18 января 2015-го. Тогда пророссийские боевики обстреливали поселок Трехизбенка на Луганщине из реактивной системы "Град". Ракета попала в блиндаж батальона. Сергей Николенко прикрыл собой ящики с боеприпасами. Тем спас жизнь побратимов.

После смерти отца Ярослава и ее младшая на 2 года сестра Богдана пошли служить в армию.

- На фронт Ярослава поехала добровольно. На время ротации ее прикомандировали в другое подразделение, - говорит Виктор Адрусов, знакомый погибшей.

У Ярославы осталась 13-летняя дочь. Богдана продолжает служить.

15 октября в бою погиб воин 92-й механизированной бригады им. атамана Ивана Сирко Юрий Громович, 36 лет.

Вражеский снайпер попал в него в промзоне города Авдеевка Донецкой области.

- Стреляли, когда воин глянул в бойницу. Первый выстрел был в железный щит, второй - в Юрия, - говорят в бригаде. - Вражеские позиции на этом участке фронта недалеко от наших. Пуля попала в шею и вышла через грудь. Побратимы оперативно эвакуировали бойца. Через несколько минут был в санитарной машине. Но ранение оказалось смертельным.

Впервые на российско-украинскую войну Юрий Громович попал во время третьей волны мобилизации в 2015 году. В апреле 2019-го подписал контракт с 92-й бригадой.

У Юрия Громович остались родители, жена и дети.

16 октября во время обстрела оккупантами позиций украинских бойцов погиб старший матрос Степан Криль.

Служил в 36-й бригаде им. Михаила Белинского. Боец родом с Луганщины. Воевал на российско-украинской войне с 2015-го.