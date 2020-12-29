Январь будет необычно теплый

В январе ожидается незначительное похолодание. Среднемесячный показатель будет на уровне 0 ... - 4С°. Это на 2-2,5 градуса выше, чем синоптики фиксировали в предыдущие годы.

- В горных местностях может дойти до 3 градусов тепла. Несколько аномальная погода для января, — говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, 47 лет. — По количеству осадков, в городах за месяц выпадет 27-58 миллиметров. В горах ожидаем до 75 миллиметров. Это норма.

В начале месяца днем прогнозируют до -5С°.

- Ночи будут еще холоднее. И так продлится до 5 января, — говорит народный синоптик 80-летний Леонид Горбань. - На Рождество потеплеет до 1-2 градуса выше нуля. После праздника температура продолжит повышаться, достигнет 4-5 градусов тепла. А вот с 13 числа начнет падать. Стоит ждать морозов.

— Для высаженных культур лучше всего, если в январе будут морозы и снег — до 15 сантиметров, — говорит агроном Богдан Вокальчук, 28 лет. - Посевы в Украине сейчас в разном состоянии. В некоторых регионах растения уже развились и начали куститься. В других областях недостаточно влаги, и поэтому посевы развиваются хуже.

Озимые зерновые без снега способны выдерживать температуру не ниже -10С°.

- Синоптики прогнозируют после Нового года плюсовые показатели. Это плохо для посевов. Пшеница не пройдет стадию яровизации (способность растений адаптироваться к сезонной смене погоды. — ГПУ), — продолжает Вокальчук. — Развитые растения могут перерасти зимой и погибнуть весной.