Андрею Кузьменко дали звание Героя Украины

Лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко посмертно присвоили звание Героя Украины. Указ подписал президент Владимир Зеленский 17 августа. В этот день музыканту исполнилось бы 52 года.

Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе.

- Он был искренен и открыт. Свой, - говорит Владимир Зеленский, 42 года. - С начала войны ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон.

Званием Героя Украины может награждать глава государства, по закону. Им удостаивают лиц, совершивших выдающийся героический поступок.

- Скрябин сделал весомый вклад в украинскую культуру и заслуживает всех наград в этой области. Однако звание Героя Украины неуместно, - говорит политолог Виктор Таран, 42 года. - Если бы Кузьма был жив, то отказался бы от награды. Презирал пафос, был выше этого. Со стороны власти - это просто решение для пиара, ничем весомым не мотивированное. Считают, что определенная категория граждан это оценит. Некое заигрывание с молодежью. Подобные решения принимаются, потому что в социальной и экономической сфере команда Зеленского ничего весомого не достигла. Нет хлеба - дают зрелища.