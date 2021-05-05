Американской вакциной вакцинируют 10 миллионов украинцев

Украина получит дополнительные 10 млн доз американской вакцины против коронавируса "Пфайзер". Договор подписали на прошлой неделе. Всего до конца года будем иметь 20 млн доз, по соглашению. Этого хватит для прививки двумя уколами 10 млн украинцев.

- Переговоры с "Пфайзер" начались в августе прошлого года. Были напряженные, - говорит министр здравоохранения Максим Степанов, 45 лет. - Существенные сдвиги произошли после привлечения к разговору президента Владимира Зеленского. Совместными усилиями мы добились замечательных результатов. Первые 500 тысяч доз поступят в мае-июне. 4,5 миллиона - в июле-сентябре. Остальные 15 миллионов доз будем иметь до конца года.

С 23 февраля по 5 мая в Украину поступили почти 1,7 млн доз вакцин от ковид. Больше всего китайского препарата "Коронавак" - 700 тыс. доз. Получили 500 тыс. индийского препарата "Ковишелд", изготовленного по лицензии шведско-британской компании "Астразенека". Есть 367,2 тыс. доз южнокорейской "Астразенека". Международная инициатива по распределению вакцин "Ковакс" передала Украине бесплатно 117 тыс. доз "Пфайзер". Всего до конца года получим более 40 млн доз вакцины, по контрактам.

Всеми препаратами сейчас вакцинируют прежде всего лиц из групп риска и старше 65 лет. Стать в очередь на укол можно через семейного врача или приложение "Дія".

Ежесуточно в стране делают до 70 тыс. уколов. С мая их количество будет увеличиваться, чтобы к концу года вакцинировать почти 70% взрослого населения, говорят в Минздраве. Вакцинацию проводят более чем в 2 тыс. пунктах, в села выезжают мобильные бригады.

- 70 процентов взрослых нереально вакцинировать в заявленные сроки. Для этого надо больше вакцин, - говорит эпидемиолог Андрей Александрин.

До конца года компания "Пфайзер" планирует выпустить таблетки от ковида.

- Вакцинация экономически выгоднее, - добавляет Александрин. - Но должно быть и то, и другое. Потому что прививки не означают, что человек не заболеет. Препараты для лечения инфекции в будущем уменьшат смертельные случаи. Однако у нас эти таблетки будут не скоро.

Утром 5 мая в красной зоне карантина находятся шесть областей Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская. Остальные регионы в желтой или оранжевой зонах.

- Улучшение эпидемиологической ситуации видим в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. Если так будет продолжаться и дальше, то в ближайшие дни и эти области выйдут из красного уровня, - говорит главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, 41 год.

Рост уровня заболеваемости в Минздраве ожидают через три-четыре недели после Пасхи.

- Последняя вспышка у нас произошла после зимних праздников. Тогда домой приехали мигранты и завезли новые штаммы инфекции. Ситуация может повториться, - говорит эпидемиолог Наталья Виноград, 64 года. - Следует организовать систему раннего выявления мутаций вируса. Для этого на новые виды надо проверять уже имеющихся пациентов.