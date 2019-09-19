Алексея Белько штурмовали полтысячи полицейских на броневиках

18 сентября 42-летний Алексей Белько на 3 часа. заблокировал движение автомобилей и поездов метрополитена по мосту метро в столице. Угрожал взорвать. Чтобы его задержать, полицейские провели специальную операцию.

Алексей Белько родом из крымского поселка Форос. Служил руководителем полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах возле Киева. В июне его наказывали за то, что бежал со службы. Дважды получал по несколько дней гауптвахты — тюрьмы для военных.

В 17:00 Алексей выехал на своем белом "Опеле Астра" на мост Метро. Был одет в камуфляжную форму, синий берет, обвязанный украинским флагом. Вытащил из салона охотничий карабин и начал стрелять в воздух. Остановился в центре моста, угрожал все взорвать.

Движение полностью перекрыли. В 17:58 полиция оцепила мост. На место приехало руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи с собаками, спецназ, взрывотехники, психологи, водная полиция. В спецоперации по задержанию задействовали 300 полицейских и 350 нацгвардейцев.

Операцией командовал руководитель полиции Киева, генерал Андрей Крищенко. Позвонил на мобильный Алексею Белько. Тот на контакт не шел, требований никаких не выдвигал. Только хотел поговорить с бывшей девушкой.

В 19:19 силовики начали штурм. На мост выехали бронетранспортер и бронемашина "Козак", за ними двигались спецназовцы "Корда" и "Альфы". За 11 мин. Алексея задержали. Он не оказывал сопротивления, карабин выбросил. Взрывчатки и других опасных устройств при нем не было.

В целом операция длилась 4 часа. За это время никто не пострадал. Полицейские потеряли только дрон, который Белько подбил из карабина.

Алексея Белько обвиняют в попытке теракта. Ему грозит пожизненное заключение.