Александра Шумкова били электрическим током

Политзаключенный 31-летний Александр Шумков вернулся в Украину 24 декабря после трех лет пребывания в российской тюрьме.

Военный Вооруженных сил и бывший охранник командующего Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош исчез в августе 2017 года. Пограничники РФ заявили, что задержали его, когда пытался незаконно въехать в Брянскую область. Шумков утверждал, что россияне похитили его с территории Украины.

4 декабря 2018 года Севский суд Брянской области приговорил украинца к четырем годам тюрьмы за участие в деятельности "Правого сектора".

- Более трех лет незаконно находился в исправительной колонии города Торжок. Почти все время сидел в штрафном изоляторе, - говорит уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, 60 лет. - Из колонии Александра освободили 23 декабря.

- Прошел через разное. В Федеральной службе безопасности били электрическим током, надевали противогаз. Потом узнал, что для них это любимый метод пытки политических или военных заключенных, - говорит Шумков. - Российская тюрьма - это тюрьма народов. Там сидят украинцы, кавказцы, выходцы из средней Азии.

Бывший политзаключенный вернулся в Херсон, где проходил военную службу.