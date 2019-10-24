Александр Комаров сжег семь человек за то, что обидели сына

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Просмотров: 585
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 4482
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 720
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5526
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 39807
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1125
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3285
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2331
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3294
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 720
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5355
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7506
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1836
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 288
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
пятница, 25 октября 2019 06:25

Александр Комаров сжег семь человек за то, что обидели сына

  Комментировать

В российском Ростове Ярославской области в пожаре жилого дома сгорели пятеро детей и двое взрослых. Возгорание произошло 19 октября в пять утра.

Люди из соседних домов услышали детские крики, а затем почувствовали запах гари. Побежали спасать людей. Пожар распространился с лестничной площадки. Пламя отрезало путь на улицу.

В доме полностью выгорели второй деревянный этаж и надстройка. Стены кирпичного первого этажа почти не пострадали. В пепелище спасатели нашли трупы пятерых детей в возрасте от 1 до 6 лет, их матери и мужчины. Позже оказалось, что отец детей выпрыгнул из окна второго этажа. У него множественные переломы, вывихи и ожоги. Всего пострадали 25 человек. Спасли трех угорелых.

Сначала причиной трагедии назвали неосторожное обращение с огнем. Но впоследствии дело переквалифицировали в поджог. На следующий день задержали подозреваемого. Им оказался местный 37-летний Александр Комаров. В этом доме проживали одноклассники его сына. Они якобы украли у него 70 рублей и избили. Отец пришел разбираться к семье обидчика. И разборки закончились дракой между мужчинами. Прошло определенное время. Проезжая на машине мимо этого дома ночью, был пьян, остановился, взял зажигалку и поджег ветошь. С погибшими Комаров знаком не был.

Его взяли под стражу на два месяца. Постоянно меняет показания. За содеянное ему грозит пожизненное заключение.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Александр Комаров сжег семь человек за то, что обидели сына». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 65159
Бросила церковь ради порно: самые &quot;горячие&quot; фото экс-мормонки
Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
13
 Просмотров: 56174
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 38793
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 34996
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
 8 Просмотров: 23454
Украина
Туман пройдет после первых заморозков
Туман пройдет после первых заморозков
Студенты заболели дифтерией
Студенты заболели дифтерией Просмотров: 18
Оккупанты убили двух воинов
Оккупанты убили двух воинов Просмотров: 81
Правительство берет под контроль автошколы
Правительство берет под контроль автошколы Просмотров: 54
Ярослава Ситкаря спасла собака
Ярослава Ситкаря спасла собака
Больше всего комментируют
8
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
6
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
6
Арамахия прошел полиграф: результаты
4
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
Голосов: 241
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua