Александр Комаров сжег семь человек за то, что обидели сына

В российском Ростове Ярославской области в пожаре жилого дома сгорели пятеро детей и двое взрослых. Возгорание произошло 19 октября в пять утра.

Люди из соседних домов услышали детские крики, а затем почувствовали запах гари. Побежали спасать людей. Пожар распространился с лестничной площадки. Пламя отрезало путь на улицу.

В доме полностью выгорели второй деревянный этаж и надстройка. Стены кирпичного первого этажа почти не пострадали. В пепелище спасатели нашли трупы пятерых детей в возрасте от 1 до 6 лет, их матери и мужчины. Позже оказалось, что отец детей выпрыгнул из окна второго этажа. У него множественные переломы, вывихи и ожоги. Всего пострадали 25 человек. Спасли трех угорелых.

Сначала причиной трагедии назвали неосторожное обращение с огнем. Но впоследствии дело переквалифицировали в поджог. На следующий день задержали подозреваемого. Им оказался местный 37-летний Александр Комаров. В этом доме проживали одноклассники его сына. Они якобы украли у него 70 рублей и избили. Отец пришел разбираться к семье обидчика. И разборки закончились дракой между мужчинами. Прошло определенное время. Проезжая на машине мимо этого дома ночью, был пьян, остановился, взял зажигалку и поджег ветошь. С погибшими Комаров знаком не был.

Его взяли под стражу на два месяца. Постоянно меняет показания. За содеянное ему грозит пожизненное заключение.