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пятница, 24 мая 2019 05:45

"Аграриям работодатели предлагают зарплаты от тысячи долларов"

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— Мечтала стать редактором и работать в книгоиздательстве. Однако теперь это невыгодно, — говорит студентка четвертого курса 21-летняя Соломия Рыбчанская. — По этой специальности мало рабочих мест. Да и работа низкооплачиваемая. Чтобы прилично зарабатывать, придется работать далеко не только на одной должности редактора.

Девушка получает диплом бакалавра именно по этой специальности, однако будет работать в другой сфере. В начале 2018 года Соломия пошла на курсы программирования, окончила полугодовые занятия и ищет работу в сфере информационных технологий.

— В Украине все время открывают все новые международные фирмы для программистов. Уже со старта в одной из них можно получать более 400 долларов в месяц. Кроме этого, есть хорошие перспективы карьерного роста.

К выбору специальности стоит подходить обдуманно. Ведь обучение на большинстве специальностей украинских университетов стоит более 20 тыс. грн в год. Влияет на стоимость статус учебного заведения и специальность.

- Сейчас можно заметить высокий интерес к специалистам ІТ-сектора. Это работа с большими массивами данных, кибербезопасностью или аналитикой, — говорит специалист экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина" Юлия Дрожжина, 30 лет. — Стоит понимать, что ІТ-специалисты будут востребованы не только в таких компаниях, но и в других отраслях. ІТ-сфера хорошо оплачивается, и эти показатели снижаться не будут.

В сфере финансов за счет автоматизации могут стать ненужными специалисты, работающие с первичной бухгалтерией. Однако такие люди будут заниматься просчетом рисков.

— Совсем недавно вышел журнал, который написал бот. То есть, даже журналистика претерпевает изменения, — говорит специалист. — Кроме этого, кросс-функциональные специалисты, которые знают не только свою специализацию, но и смежные, будут высоко цениться. Например, пиар-менеджеру стоит владеть и маркетингом.

Пенсионная система меняется, и люди будут думать о самостоятельном обеспечения финансирования во время своего пенсионного периода. Поэтому востребованными станут те, кто будет разрабатывать такие планы.

В последнее время можно заметить, что продолжительность жизни увеличивается. Соответственно, запрос на специалистов, которые будут работать над предупреждением возрастных болезней. Они будут диагностировать их на раннем этапе и лечить. Также увеличивается интерес людей к здоровому образу жизни. Поэтому становиться популярными диетологи и различные спортивные специалисты.

Уже сейчас востребованы специалисты аграрной сферы. Так, аграриям работодатели предлагают зарплаты от тысячи долларов. Однако работников нет, ведь среди молодежи эти профессии не популярны.

По ежегодным результатам вступительных кампаний продолжают лидировать юриспруденция, финансы и филология.

- В этих сферах есть чрезвычайно высокая конкуренция. Например, у юристов на одно вакантное место восемь-девять резюме, — говорит специалист. — Для сравнения, в аграрной сфере всего два-два с половиной человека на одно рабочее место.

Автор: Соломия ЦУРА
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