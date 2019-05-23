Аферисты выманили четыре миллиона гривен

Пятеро аферистов предлагали киевлянам работу за рубежом. За информацию о вакансии брали аванс, но на работу не отправляли. Так выманили 4 млн грн. Жертвами стали почти 400 человек.

- Действовали на территории Днепровского и Соломенского районов столицы. В арендованном офисе злоумышленники под видом посредников помогали украинцам в поисках работы за рубежом, - рассказывает руководитель Днепровского управления полиции Александр Кузьмин. - Получив аванс за якобы оказанные услуги, меняли офис. Во время обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую их преступную деятельность. Также - более 18 тысяч долларов, 9 тысяч евро и 130 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по статье о мошенничестве. Злоумышленников задержали и объявили им подозрение в совершении правонарушения. Должны избрать меру пресечения. Аферистам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.