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пятница, 27 сентября 2019 00:15

Яблоки подорожают

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Выращенные в Украине яблоки продают на рынках от 10 грн за килограмм. В сентябре прошлого года отпускали по 6 грн/кг.

- Килограмм нормальных яблок стоит минимум 12 гривен. Есть и по 17, - говорит 56-летняя Людмила Галкина из Киева. - Продавцы говорят, такая цена из-за неурожая. Весенние заморозки погубили много цвета.

В 2018 году оптом яблоки продавали по 4 грн/кг. В этом году отпускают по 6-9.

- В прошлом году в Украине было 91,8 тысячи гектаров яблоневых садов, которые дали хороший урожай, - говорит член дискуссионного экономического клуба 56-летний Олег Пендзин. - В этом году он значительно хуже. Такая же ситуация и в Польше. Но в Украине это связано с особенностями внутреннего рынка. Яблоки в Польше стоят столько же, как и в Украине. Но у них лучшие условия хранения и транспортировки. В начале зимы наши яблоки закончатся, в магазинах будут только польские.

В прошлом году фермеры в Украине собрали 1,5 млн т яблок. В этом году ожидают около 300 тыс. т.

Автор: Богдан БАРАБАНОВ
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