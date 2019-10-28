Абитуриенты в последний раз могут отказаться от математики

Регистрация на внешнее независимое оценивание состоится с 3 февраля по 24 марта. Условия приема в вузы утвердило Министерство образования и науки в этом месяце.

Основная сессия тестирования продлится с 21 мая по 16 июня. Дополнительная — с 25 июня до 17 июля 2020 года.

Поступающие на бакалавра в 2020 году будут подавать заявления в электронной форме в пять вузов. Будут принимать сертификаты ВНО с 2017 по 2020 годы, кроме оценок по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам.

Минимальный конкурсный балл — 125. На специальностях "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" проходной балл будет выше 150. 140 баллов нужно набрать для поступления на "Право", "Публичное управление и администрирование" и "Международные отношения".

В 2020 году абитуриенты в последний раз смогут выбирать между математикой и историей Украины. С 2021 года этот предмет как и украинский язык станет обязательным.

Регистрация на пробное ВНО-2020 продлится с 3 по 24 января. 21 марта пройдет тестирование по украинскому языку и литературе, 28 марта - по всем другим предметам.